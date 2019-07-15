避孕药，用的对竟是治病“圣手”

编者按

避孕药的作用很多人还仅停留在对其字面意思的理解。其实，对于避孕药，许多女性朋友了解得并不全面，从青春期到更年期，很多妇科疾病如子宫出血、子宫内膜异位症及腺肌病、慢性盆腔痛、痛经、痤疮、多毛症、经前期综合征、更年期综合征等的治疗都离不开它。但专家提醒，避孕药还有一些副作用，女性朋友们也不可盲目乱用。为了保证用药安全，如果需要长期口服复方避孕药治疗相关疾病，应在专科医生指导下科学掌握时间和用量。

暑假开始了，又到了旅游旺季，海滩、游泳池、漂流成为不少人消暑的不二之选。可是你有没有过这样的经历：好不容易请好假订好了机票，要去海边度假，可是掐指一算，正赶上“大姨妈”要来。如果在计划外出期间正好遇上月经期，会带来诸多麻烦和困扰。于是很多女性就用上了可以推迟月经的“偏方”——避孕药。据说，只要在月经的前半周期，即从来月经的第一天起两周内开始服用口服避孕药，一直不间断的口服直到你想来月经为止，就可以轻轻松松地去游泳、潜水啦。

短效避孕药可推迟经期，但仅限大于15岁、小于40岁女性

此种服用避孕药推迟月经的方法的确管用，不过避孕药可不是随便吃的。北京大学第一医院妇产科主任医师于晓兰认为，每个人对药物的反应不一样，而月经推迟则是避孕药常见的不良反应之一。

专家介绍，避孕药分为常规避孕药和紧急避孕药等。一般情况下，短时间服用常规避孕药不会对月经造成太大影响，但是如果长期服用避孕药或者大量服用避孕药，会严重影响正常月经，出现月经不规律、闭经甚至不孕等。如果服用的是紧急避孕药，对月经的影响会更大，因为这种避孕药中激素含量很高，很容易出现月经周期紊乱、经量改变、经期改变等情况。

此外，避孕药还有一些其他副作用，女性朋友们不可不知：

1.易致色素沉着。有的女性长期服用避孕药后，脸颊上会出现类似蝴蝶斑的色素沉着，这主要是避孕药中含激素比较多，服用避孕药后长时间在日光下活动就容易出现色素沉着。

2.可能会阴道出血。有的女性在服用避孕药后阴道会有持续性点滴出血症状，也有的人阴道出血的量像月经量一样，这一般是服用避孕药不当导致的。

3.致月经过少或闭经。服用避孕药后，易影响子宫内膜发育，子宫内膜就会变薄，导致月经量减少，月经就会推迟甚至会有闭经出现。

4.导致体重增加。避孕药中的雄性激素进入女性体内后，会导致食欲亢进；避孕药中的雌激素进入身体中，会导致水钠潴留，所以会出现体重增加的症状。

5.产生类早孕反应。有些女性服用避孕药后会出现恶心、呕吐、浑身无力等类似于早孕反应的一些症状，这是因为雌激素刺激到胃黏膜导致的。

现在市面上能买到的短效避孕药主要有妈富隆、达英35、优思明等。于晓兰认为，只要一直持续服用就不会有激素撤退现象，也就不会有月经来潮了。服用这类避孕药推迟月经目前来看还是安全的。等旅游结束后，停药1~3天，便会有月经来潮，而且不会影响下一次周期。但专家建议，小于15岁或大于40岁的女性最好不要使用这种方法。

专家说，长效避孕药因为副作用大几乎已被淘汰。但紧急避孕药中，绝大多数含有左炔诺孕酮，少数含有米非司酮。因为激素含量高，每片含孕激素1.5mg，相当于10片普通避孕药的剂量。在服用后，人体孕激素急速上升后又急剧下降，从而破坏人体的内激素平衡，虽达到事后避孕效果，但常常出现撤退性出血，对肝肾也会造成损伤。所以，不建议经常使用，更不能用来提前或推迟月经。

避孕药不仅能避孕，在妇科治疗中也有广泛作用

北京市顺义区妇幼保健院产科医师黄丹说，很多女性因为不来月经或月经过多、过频就诊时，妇科大夫经常会开具口服避孕药，通常大家的反应是“大夫，我还没结婚呢，您怎么给我吃避孕药啊？”或者“大夫，我平时都用工具避孕的，您不用再给我开避孕药啦”其实，许多人还不知道，口服避孕药除了能避孕之外，还对很多疾病有治疗作用，在妇科应用也非常广泛。

1.可治疗异常子宫出血。黄丹说，女人的一生中，基本上都会遇见一次或几次月经不规律，而口服避孕药不仅可以用于急性期止血，还可以调整月经周期，让月经按规矩来；另外对于两次月经中间的少量出血，口服避孕药也是很有效的。

2.可治疗经前期综合征。有些女性，在月经前期会发生非常严重的情绪不稳定及身体不适，暴躁、焦虑、抑郁、疲乏、头痛、不思饮食、辗转反侧……严重的经前期综合征会影响工作和生活，目前的治疗以口服避孕药和抗抑郁药为首选，口服避孕药中美国FDA首推24/4方案的忧思悦，应用效果还是不错的。

3.可治疗女性痤疮。在12-24岁的青少年中，痤疮的发病率高达85%，这主要与皮脂分泌过度、毛囊皮脂腺导管异常角化堵塞、大量皮脂排出障碍致细菌感染及炎症反应有关。其中皮质腺分泌由雄激素主导，雄激素水平增高或雄激素受体敏感性增加均可导致皮脂过量分泌，是导致痤疮的重要原因。而口服避孕药能够减少雄激素的分泌，增加性激素结合球蛋白，从而进一步减少游离雄激素，尤其是第三代孕激素治疗痤疮的效果更强。

4.可治疗女性多毛症。女性多毛症主要也与雄激素有关，所以口服避孕药也是有效的。目前，口服避孕药是绝经前无妊娠要求的妇女治疗多毛症的一线药物。不过因为毛发生长更新的周期比较长，所以用药时间也要至少半年才能有效。

5.可治疗子宫内膜异位症、子宫腺肌病及痛经。黄丹说，子宫内膜异位症及子宫腺肌病往往会导致严重的痛经，对待这类痛经，另外还有一些不明原因的原发性痛经，口服避孕药就是选择之一，而且口服避孕药是治疗原发性痛经和子宫内膜异位症相关疼痛的一线药物。不过专家提醒，口服避孕药并不能彻底治疗子宫腺肌症和子宫内膜异位症，只是可以减少相关的疼痛感及预防将来的复发，是否有必要做手术还是要根据个体情况决定。

6.可治疗慢性盆腔痛，降低盆腔炎发生率。慢性盆腔痛主要指发生在盆腔、前腹壁、腰背及臀部的非周期性疼痛，持续至少6个月，而且导致功能障碍和需要医疗干预。慢性盆腔痛的高危因素包含多种妇科疾病，包括内异症、盆腔炎症性疾病、月经过多、盆腔静脉淤血综合征、盆腔粘连等。口服避孕药不仅可以治疗慢性盆腔痛，还因为它的避孕作用，可以减少非意愿妊娠和人工流产、减少流产后感染和宫腔粘连、防止异位妊娠等，从而降低慢性盆腔痛的发生率。

妇科医生还发现，避孕药能有效降低盆腔炎的发生率，某些情况下还能够降低宫外孕发生几率，从而保护生育功能。

7.可治疗更年期综合征。由于卵巢功能衰退、雌激素水平下降引起的一系列更年期症状，如月经量减少、周期紊乱至逐渐停经、潮热、出汗、失眠健忘、骨质疏松等，严重影响女性的生活质量。口服避孕药可通过有效补充雌激素，调节雌激素和孕激素的相对水平，从而改善因雌激素下降引起的相关症状。

8.可缓解功能性卵巢囊肿，减低卵巢良性囊肿几率。

当然，要合理、正确地使用口服避孕药，才能尽量避免其不良反应，发挥其避孕和治疗妇科疾病的作用。但应注意的是，口服避孕药可以增加40岁以下女性生殖系统和各种乳腺疾病的几率，增大发生血栓的风险。为了保证用药安全，如果需要长期口服复方避孕药治疗疾病，应在专科医生指导下科学掌握时间和用量。