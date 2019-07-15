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明示垃圾潜在价值很关键

刘海英

2019年07月15日08:20 来源：科技日报

垃圾回收利用暗藏巨大利益，而要提高垃圾的回收利用率，不能仅靠政府的强制规定，也需要民众全力配合。但怎样才能激励人们做好垃圾分类回收再利用呢？美国宾夕法尼亚州立大学研究人员给出的答案很简单，那就是明确告诉人们，垃圾被回收利用后会变成什么样的新产品。

在许多人眼里，垃圾就是垃圾，可回收垃圾也没啥两样，人们往往不会意识到这些可回收物品的未来价值，这种态度会影响到他们处理可回收垃圾的方式。一旦弄清楚要丢弃的可回收垃圾会转化为某种新产品，大多数人就会改变自己对待这些垃圾的态度。研究人员在美国营销协会出版的《市场营销杂志》上撰文称，明确可回收物品能转化为新产品，会激励人们做好垃圾的回收利用。

在相关研究中，研究人员进行了一系列实验，通过广告、标识牌等手段让人们对一些可回收垃圾的再利用有更清晰的认识：这些垃圾不仅能重复利用，还可转化为新产品，如塑料瓶可以变为夹克衫，可乐罐能变成自行车。这种教育的结果是，更多的人会意识到可回收垃圾的价值，从而更妥善地进行处理，使其再循环利用率有了明显提高。

研究人员表示，他们的研究表明，激励人们做好垃圾回收再利用工作，其实可以很简单。在垃圾箱前标示清楚应放入什么类型的可回收物，并展示这些可回收物品可以制成什么样的产品，借以提高人们对其潜在价值的认识，就能有效提高垃圾的回收利用率。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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