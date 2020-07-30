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食品标识监督管理办法征求意见，食品包装禁出现“零添加”“特供”等词语

转基因食品须显著标示“转基因”字样

2020年07月30日09:25 来源：北京日报

生产经营转基因食品，食品标识上应显著标示“转基因”字样。此外，“零添加”“特供”“特制”“特需”等词语也不允许出现在食品标识上。为规范食品标识的标注，《食品标识监督管理办法（征求意见稿）》在国家市场监管总局网站上公开征求意见。

●生产日期和保质期文字高度不得小于3毫米

拿到一包食品，翻来覆去找不到生产日期或保质期的情况偶有发生；好不容易找到了生产日期，字迹却又模糊不清。今后，这样的情况将被明文禁止。

生产日期和保质期到底该标在哪，此次的征求意见稿明确提出，生产日期和保质日期应当显著标注，可以印制在白底色的包装面上；采用激光蚀刻方式标注生产日期和保质日期的，文字应当清楚。生产日期、保质日期的文字高度不得小于3毫米。食品保质时间不超过72小时的，食品的生产日期和保质日期应当标注到小时。

●食用盐是否“加碘”应在包装上明确标注

转基因食品一直以来都是社会关注的焦点话题，此次的征求意见稿特别提出，生产经营转基因食品，应当在食品标识上显著标示“转基因”字样。对于未使用转基因食品原料，就不得以“不含转基因”“非转基因”或者类似字样介绍食品。

此外，食用盐加碘、用复原乳生产液态奶，也需要明确标注。食用盐加碘的，应当在食品包装的主要展示版面标注“加碘”字样并标明碘含量；食用盐未加碘的，应当标注“未加碘”。而使用复原乳作为原料生产液态奶的，应当在产品名称紧邻部位标注“复原乳”字样。

●食品标识不得强调适合儿童老人等特定人群

征求意见稿提出，没有法律法规、规章和食品安全标准等规定的，食品标识上不得使用文字或者图案明示、暗示或者强调产品适合婴幼儿、儿童、老人、孕妇等特定人群。

哪些内容不得出现在食品标识上？明示、暗示以及涉及疾病预防、治疗功能的；对于食品中不含有或者未使用的物质，以“不添加”“零添加”“不含有”或类似字样强调不含有或者未使用的；使用已经注册的药品名称作为食品名称的；使用“特供”“特制”“特需”“监制”等词语介绍食品的，这些均被“明令禁止”。(记者 张楠)

(责编：李轶群、崔元苑)


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