监管部门正在加强对生产、销售假药和不合格奶粉的打击力度。市场监管总局近期起草《严重违法失信名单管理办法》，现向社会公开征求意见，其打算将制假药、刷好评、删差评的都纳入失信名单中。

哪些人要列入严重违法失信名单？

生产、销售假药劣药，或者按假药劣药论处的；违法违规生产销售特殊药品，导致药品流入非法渠道的；药品、医疗器械、化妆品企业被责令停产、停业整顿的；生产或者进口未经注册的特殊用途化妆品以及在化妆品中非法添加可能危害人体健康的物质,被负责部门行政处罚的；从事药品研制、生产和经营的企业及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，提交虚假临床试验或者上市许可申报资料的；编造生产检定记录、更改产品批号的；提交虚假批签发申报资料，或者采取其他欺骗手段获得批签发证明的等。

此外，记者留意到，该办法还重点提到了网络虚假交易以及刷评论删评论现象。其指出以下这类也要列入名单：网络交易经营者通过虚构交易、删除不利评价、授意他人发布不真实的利己评价等方式，为自己和他人提升商业信誉和商品声誉，或者通过将自己的商品与其他经营者的商品作不真实的对比、对其他经营者作不真实的不利评价等捏造、散布虚假事实的方式损害他人商业信誉和商品声誉，造成严重后果，社会影响恶劣，被市场监督管理部门行政处罚的。