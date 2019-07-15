老年人应定期检查心脏功能

心力衰竭是一类复杂的临床综合征，也是多种心脏疾病的常见结局。引起心衰的原因很多，包括冠心病、高血压性心脏病、风湿性心脏病、先天性心脏病等。随着年龄的增长，老年人各个器官的功能逐渐老化且常合并心、肺、肾等其他系统疾病，更易发生心衰。由于心衰早期症状不明显，故不少患者是在心衰急性发作后才被发现的。

在我国成年人中，心衰的患病率约为0.9%，老年人是心衰高危人群，且随着年龄的增长，心衰的患病率显著上升。其中，55岁以上人群心衰的患病率为2%～3%；65岁以上老年人心衰患病率则高达4%～6%；70岁以上老年人的患病率达10%。患有高血压、冠心病、糖尿病、慢性支气管炎、肺气肿、心肌炎、贫血、肾功能不全等疾病的老年人，更是心衰的高发人群。

近年来，尽管心衰的诊疗技术有了长足进步，但心衰的预后仍不乐观，多数患者死于心衰恶化或并发症，少数患者为猝死。据统计，严重心衰患者2年死亡率约为30%，5年死亡率高达50%。同时，心衰的医疗费用也十分昂贵，为患者本人及其家庭带来沉重负担。

可喜的是，随着人们对心血管疾病的日益了解，心衰已逐渐为人们所认识，心衰患者的就诊率、住院率都有了显著提高。然而，由于心衰早期症状不明显，很多患者都是在心衰发展到比较严重的程度时，才去医院就诊，错过了最佳防治时机。

大多数心衰并不难诊断，一张胸片或一次心脏彩超检查，就可以得出结论。如何才能尽早发现心衰，做到早诊断、早治疗呢？其实，心衰往往会有一些“蛛丝马迹”，只要在日常生活中多加留心，并不难发现。当发现自己有以下症状时，往往说明已有心衰迹象，应尽早去医院就诊：不明原因的咳嗽，并咳出白色黏痰；从事原先觉得轻松的活动时，感到力不从心；爬楼梯或是慢跑后气短，且持续半小时以上不缓解；夜间平卧时感觉胸闷或憋气，需要将枕头垫高；不明原因的食欲减退，或轻微恶心；尿量偏少，下肢浮肿；不明原因的体重增加。

天士力的芪参益气滴丸可用于气虚血瘀型胸痹，症见胸闷胸痛、气短乏力、心悸、面色少华、自汗，舌体胖有齿痕、舌质暗或紫暗或有瘀斑，脉沉或沉弦。适用于冠心病、心绞痛见上述症状者。芪参益气滴丸是国家中药保护品种，是由黄芪、丹参、三七、降香油经科学配伍精制而成的现代中药滴丸剂型。经国内外上百篇文献证实其具有提高心脏功能的药理作用。

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