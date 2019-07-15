孙红雷为室内吸烟致歉 控烟协会：包场也违规

7月13日，摄影师曝光演员孙红雷与朋友聚餐画面，照片中明显看到孙红雷在抽雪茄。14日，北京市控烟协会会长张建枢告诉北京青年报记者，控烟协会已关注到孙红雷室内公共场合吸烟一事，希望他作为公众人物尽快道歉并接受处罚。此外，网传孙红雷与友人包场餐厅，张建枢表示，无论包场与否，孙红雷在公共场所室内吸烟均属违规。14日中午，孙红雷发微博道歉，称“引以为戒，下不为例”。

13日，有摄影师曝光演员孙红雷和朋友聚餐画面，当天孙红雷与朋友在北京朝阳区某商业街一家餐厅聚餐，并包下了一层会客聊天。其间，孙红雷掏出雪茄，在餐厅内抽烟。

昨天，北京市控烟协会会长张建枢告诉北青报记者，控烟协会已关注到孙红雷室内公共场合吸烟一事，希望他能尽快道歉并接受处罚。

针对“孙红雷包下一整层餐厅吸烟，并没有影响到他人，不算违规”的这一言论，张建枢表示，现在很多餐厅都是中央空调系统，此外服务人员及其他就餐人也都会受到二手烟的影响，而且根据《北京市控制吸烟条例》，无论是否包场，在公共场所室内抽烟都属于违规。

昨天中午，孙红雷通过个人微博发文道歉，“很抱歉由于自己的行为造成了不好的示范，未来我一定更加注重自己的行为，接受大家的监督。再次道歉，引以为戒，下不为例。”

此前， TFBOYS成员王源被曝5月20日在餐厅与好友聚餐时频频抽烟，随后王源本人也到朝阳区卫生监督所接受调查，并被处罚。（记者 李涛 张月朦）