辽宁省人民医院院长王大庆当选新一届辽宁省医院协会会长

10月24日，辽宁省医院协会在辽宁友谊会议中心召开第三届会员大会暨换届大会。辽宁省民政厅副厅长石崧、社会组织管理局局长王茂彦出席会议，辽宁省卫生健康委副主任高明宇到会并讲话。省卫生健康服务中心主任、省医院协会第二届理事会秘书长徐洪斌主持会议。

据了解，会议审议并通过了协会第二届理事会工作报告、财务工作报告、监事工作报告，表决通过了《辽宁省医院协会章程》，《辽宁省医院协会会费标准》、《辽宁省医院协会会费管理办法》。会议选举产生了第三届理事会理事55名、监事1名，第三届理事会第一次会议经过选举产生会长1人，副会长13人，秘书长1人，辽宁省人民医院院长王大庆同志当选为新一届协会会长。

高明宇对新一届理事会组建提出三点要求：一是协会要适应政府职能转变的新形势，迎接发展的新机遇；二是明确协会工作宗旨，自觉服务广大会员；三是发挥协会组织优势，加速推进我省医院健康发展。

会上，协会会长王大庆指出，辽宁省医院协会第三届理事会将统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，践行“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会精神，进一步加强党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“大卫生、大健康”理念，坚持预防为主，防治结合的原则，以改革创新为动力，深入实施健康中国战略，强化政府、社会、个人协同推进，引导群众建立正确健康观，促进以治病为中心向以健康为中心转变，提高全省人民健康水平。

对于协会今后4年的工作，他提出，将着重从强化党建引领，加强自身建设，推动公立医院改革三方面开展工作：在强化党建引领方面，加强党对公立医院的领导，推动党建工作与业务工作相融合；加强加快建立现代医院管理制度，进一步提升医院管理水平；积极履行行业职能，助力解决群众看病难、看病贵的问题。在加强自身建设方面，要加强行业自律，做到让政府放心；要搭建交流平台，做到让行业发展；要改善医疗服务，做到让群众满意。在持续深化公立医院改革方面，高度重视公立医院绩效考核，加快推进公立医院薪酬制度改革，强化卫生技术评估，进一步推进医院信息化建设，积极筹备辽宁省医院管理创新奖评选工作。

此外，会议还选举产生了55名理事。