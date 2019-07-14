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如何挑到汁多肉甜的好西瓜？学会3招，一挑一个准！

2019年07月14日10:16 来源：人民网-健康时报

“热天吃西瓜，不用把药抓”，汁液丰富，味道甜美，薄皮沙瓤的西瓜堪称酷暑天里养生佳品，眼下西瓜陆续上市，你真的会挑西瓜吗?看、听、掂，学会这三招，保你一挑一个准！

看——形状匀、纹路深、瓜柄绿

看形状。西瓜两端匀称为佳，如果头大尾小，或者头尖尾粗，则可能是质量较差的瓜。

看纹路。纹路深浅清晰，深条纹色越深越好。

看瓜柄。新鲜成熟的西瓜的瓜柄是绿色的，如果瓜柄是黑褐色的，茸毛脱落、弯曲发脆，最好不买。与瓜柄相连的瓜脐稍向里凹入为熟瓜，向外凸为生瓜。

听——熟瓜“咚咚”响，手也感到颤

上年纪的人买瓜都要拍一拍，听声音判断西瓜熟不熟，其实真的是有科学道理的。西瓜在不同生长阶段的形态改变，会影响敲击时持续振动的变化。

随着西瓜不断成熟，振动频率逐渐下降，敲击发出的声音越来越闷。一手托瓜，一手轻拍，发出嗒嗒的声音可能是生瓜，发出咚、咚的清脆声，托瓜的手感到颤动则为熟瓜，而发出噗噗声则是过熟的瓜。

掂——相同大小，较轻为佳

成熟度越高的西瓜，其分量越轻。一般同样大小的西瓜，以轻者为好，过重的为生瓜。

相关阅读：四类人少吃西瓜

肾功能不全的人。西瓜有利尿作用，尿量增多会加重肾脏负担。

糖尿病患者。因为西瓜含糖量很高，糖尿病患者也不宜多食，吃1～2片小西瓜即可。

脾胃功能弱的人。第三，西瓜性寒，多吃会伤脾害胃，脾胃弱者少吃。

感冒初起的人不能吃西瓜，中医认为西瓜会引邪入里，加重病情。

(责编：王亚微、权娟)


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