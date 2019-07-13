孩子总感冒生病，或者食欲差，是不是缺锌？我家宝宝要不要查一下微量元素？经常有家长询问有关“缺锌”的事，本期为大家答疑解惑。

孩子缺锌主要有几个表现：1.食欲减退；2.异食癖，比如咬指甲，吃头发、纸屑、墙皮等；3.生长发育缓慢；4.免疫力低下，反复呼吸道感染；5.指甲有白斑、手指长倒刺、有地图舌；6.多动、反应慢、注意力不集中、学习能力差；7.视力问题，比如视力下降；8.伤口不易愈合、易患皮炎或湿疹；9.青春期性发育迟缓；10.口腔溃疡反复发作。

目前，国际上采用两种锌缺乏检查方法。一种是用头发进行化验，叫做发锌；另一种是血锌，通过采取静脉血化验，即血清锌。由于这两种方法都可能受到外界环境影响，产生一定误差，所以目前比较准确的评判方法是综合判断化验结果和临床表现。

一般只有4类儿童需要补锌，即腹泻患儿、特定早产儿、先天性锌缺乏疾病患儿、经专业医生评估后缺锌的孩子。

如果孩子缺锌，建议以饮食补充为主。1.母乳喂养。至少到婴儿3个月，再逐渐改用牛乳或其他代乳品喂养。母乳的锌吸收率高，尤其是初乳含锌量高。2.添加富锌食品。人工喂养的婴儿应从6个月起，开始添加容易吸收的富锌辅食，如瘦肉末、蛋黄、鱼泥、米粉等。3.均衡膳食。4岁后，完全可以从食物中摄取足够的锌元素。所以要从小教育孩子养成不挑食、不偏食的好习惯，注重饮食平衡，不要吃过多甜食，以免影响锌吸收。4.药物补锌。必须经过检查，确诊为明显缺锌，才可以在医生指导下给予硫酸锌糖浆或葡萄糖酸锌等制剂。用药不可超过2~4个月，复查正常后及时停药。锌的有效剂量与中毒剂量相差很小，使用不当容易导致过量，诱发缺铁、缺铜、贫血等一系列病症，必须遵医嘱。▲