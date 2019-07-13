夏天多吃点大拌菜：增加营养、促进食欲、平衡膳食 

受访专家：天津营养学会名誉理事长 付金如 著名厨房美食专家 文 怡

说到夏天最受欢迎的菜品，凉拌菜肯定榜上有名。除了凉拌黄瓜，你家还常做哪些凉拌菜呢？《生命时报》特邀著名厨房美食专家文怡为大家推荐几道，并邀请天津营养学会名誉理事长付金如对此进行营养点评。

什锦大拌菜

原料：黄瓜半根、黄椒半个、圆生菜半个、紫甘蓝半个、圣女果10个、鸡毛菜20克，香醋、生抽、香油、盐适量。

做法：1.将所有蔬菜清洗干净，黄椒去蒂去籽，切成圈。圆生菜、紫甘蓝撕成片，圣女果对半切开，黄瓜切片，鸡毛菜去老根备用。2.将所有准备好的蔬菜放入一个大的容器中，倒入调味料拌匀。

营养点评：拌凉菜时加点醋不仅可以增进食欲，还能在很大程度上保护维生素C和B族维生素不被破坏，促进钙、铁离子的吸收。在制作酸甜口味的凉拌菜时，也可以加入西柚、火龙果、猕猴桃等水果，不仅能调节口味，还会刺激食欲，让胃口大开。

清爽拌三丝

原料：黄瓜1根、豆皮1张、胡萝卜半根、蒜2瓣，油、盐、生抽、香醋、辣椒油适量。

做法：1.将胡萝卜、黄瓜洗净后切成细丝，豆皮切成细丝，蒜切成蒜末备用。2.锅中倒入一点点油，油温5成热时，放入胡萝卜丝，用中火炒至颜色变深后盛出。3.将切好的黄瓜丝、豆皮丝同炒好的胡萝卜丝一起放入容器中，加入调料拌匀即可。

营养点评：豆皮等豆制品富含优质蛋白质、钙、磷、铁等营养素，是平衡膳食的重要组成部分，经常食用，有助提高机体免疫力，预防骨质疏松、心脑血管疾病等。制作凉拌菜时，还可以根据个人口味，适量加些腐竹、豆干等豆制品，会让菜品色香味俱佳。

麻酱油麦菜

原料：油麦菜300克，芝麻酱2茶匙，熟芝麻少许，生抽、米醋、酱油适量。

做法：1.将油麦菜掰开清洗干净后，切成4厘米长的段。2.将芝麻酱放入小碗中，倒入酱油搅拌几下，接着少量多次地加入米醋和水调匀。3.将调好的芝麻酱倒入油麦菜上，撒上熟芝麻，拌匀即可。

营养点评：芝麻酱中的营养素有“四高”，即高钙、高铁、高蛋白和高亚油酸。在制作油麦菜、娃娃菜等口感鲜嫩的凉拌菜时，都可以加点，增加美味和营养。此外，加入核桃、花生等坚果也能起到类似的效果。▲