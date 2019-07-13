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老火靓汤 原来这个时间喝最好

陈辉 张秋霞

2019年07月13日09:40 来源：羊城晚报

我们很多人的一日三餐都是这样的，早餐不吃或匆匆忙忙塞点东西就开始这一天了，中午在单位食堂或叫外卖吃，晚上回到家才想犒劳下辛苦了一天的自己和家人，煲个老火汤或做份炖盅，美美地、暖暖地喝下去，幸福指数飙升。

可是这并非老火汤或炖汤最好的打开方式。广州中医药大学第一附属医院治未病中心陈瑞芳教授介绍，老火汤食材主要为猪肉、猪骨、鸡肉、鱼、动物内脏。以上食材经长时间加热，其中所含的嘌呤物质就会溶于汤中，时间越久溶解得越多；食材中的肥肉、骨髓、鸡皮在加热后会溶出动物脂肪，里面含有大量嘌呤、甘油三酯、胆固醇。如果晚上我们来喝这些汤的话，没怎么消耗就去睡觉，更容易引起高尿酸、高血脂以及肥胖。

因此,老火靓汤最好是早餐时喝。可是谁早上有时间慢慢煲汤？陈瑞芳支招，我们可以晚上煲好汤之后就不要去动了，第二天早上加热一下，再配个馒头，就是个非常好的营养早餐。(记者 陈辉 通讯员 张秋霞)

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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