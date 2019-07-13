伏季吃羊好处多

排汗排毒。在伏天吃羊肉对身体是以热制热，排汗排毒，将冬春之毒、湿气驱除。

暖胃生津。夏天，冷饮、空调很容易给肠胃带来健康问题。冷饮容易刺激胃肠，造成消化道功能紊乱，而空调则可能会带来全身肌肉关节疼痛，甚至得上“空调脖，夏天吃羊肉有暖胃生津的功效。

温阳散寒。《黄帝内经》说，“春夏养阳，秋冬养阴”。体质虚寒的人夏季宜多吃温阳的食物。羊肉味甘、性温，夏天适量吃羊肉，可温热身体，祛除寒气。

增强体质。羊肉有补中益气的功效，可助元阳、补精血、益劳损。夏天适量吃羊肉对提高人的身体素质及抗病能力十分有益。

烹饪食用有讲究

注意烹饪方式。夏季吃羊肉，首先要注意的就是“降火”，也就是应该采用清淡的烹饪方式。建议尽量采用清炖的手法，避免烧烤等方式。同时在烹饪时少放食盐、葱姜，更应避免辛辣燥热的作料。以清炖的方式烹饪的羊肉清爽不油腻，味美而鲜，可以在补充人体元气的同时避免上火。

注意食物搭配。在《本草纲目》中有“羊肉同醋食伤人心”的说法。在烹饪时有人喜欢加入食醋去除膻味，但是醋性甘温，与羊肉同煮容易生火动血，所以对于心脏功能不良及血液病患者不宜加醋同食。此外，羊肉不可与竹笋同食，破坏维生素A，且易中毒；不宜与栗子、半夏同食，影响吸收，不易消化；吃羊肉时不可喝茶水，易便秘。

特殊人群应适量

羊肉是温性补品，温阳祛寒，但并不是人人都适合食用，比如阳气旺盛内热重、阴虚内热、湿热体质，以及患感冒的人不宜食用羊肉，否则易助热伤阴，动火动血，加重病情。

怎么判断自己属于哪种体质呢？

阳气旺盛内热重如果有咳吐黄痰、牙出血、鼻出血，或咽喉肿痛等，就是提示阳气旺盛内热重。

阴虚内热口干舌燥、心烦失眠、大便干结、口舌生疮、舌红无苔是阴虚内热型体质的典型特征。

湿热体质而舌苔黄、厚、腻，且腹部饱胀无食欲，表明是湿热体质。

患有高血压、糖尿病、胃病、肾病、冠心病等慢性疾病的人不适宜吃羊肉。如肝脏有病者，若大量摄入羊肉后，会加重肝脏负担。正在服用中药的老年人，本来有口腔疾病的患者，也不适宜吃羊肉。

提到羊肉，或许会有不少人觉得在冬天吃才有滋补作用，但其实在一年中最热、人体营养消耗最大的大暑节气，吃羊肉也是有保健养生作用的。在我国很多地方，都有三伏天吃羊肉的习俗，民间有“伏羊一碗汤，不用神医开药方”、“吃伏羊享健康”之说。