怀孕前三个月容易出现妊娠呕吐，很多准妈妈担心自己和胎儿的身体是否会吃得消。其实，不严重的恶心呕吐可以不必治疗，更不要禁食或少吃。此时，胎儿还处于发育缓慢的阶段，家人不必急着给孕妇进补，应尽量让孕妇选择喜欢吃的东西，以清淡、易消化的食物为主，少食多餐，多散步以增加运动量，注意休息。

在此介绍一款砂仁扁豆汁，可以有效缓解孕吐：取砂仁3克、白扁豆30克；砂仁研粉备用，白扁豆加水300毫升，煎取汁150毫升。每次以砂仁粉3克，用150毫升扁豆汤送服，每日两次。

方中，白扁豆含有丰富蛋白质、脂肪、碳水化合物、纤维素、钙、铁等矿物质和维生素，常用于治疗脾胃虚弱、食欲不振、暑湿吐泻、胸闷腹满等症状。砂仁化湿开胃、温脾止泻、理气解郁安胎的功效较好，可缓解脾胃虚寒、腹泻、孕吐、胎动不安。需要注意的是，此方对于发热或有内热的孕妇不适用。▲