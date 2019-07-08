热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

缓解轻度孕吐，试试这五招

西安交大一附院妇产科 李菁媛

2019年07月08日08:45 来源：中国妇女报

孕吐算得上是一种幸福的烦恼。如何缓解呢？我有以下建议：

1.远离呕吐源。我们不会无缘无故地吐，什么东西会让你吐，我们就要远离这样的“呕吐源”。同时需注意食物烹饪的方法，煎炒油炸不推荐，蒸炖煮为宜，这样也能促进消化吸收。

2.喝水要讲究。最好在两餐之间喝水，不可在正餐时短时间内大量饮水，胃内容物的迅速增多可能会引起恶心呕吐。喝水时也要少量多次，在嘴中含一会儿后咽下会让肠胃更舒服。如果呕吐频繁，可以使用含有钠、钾、葡萄糖的功能型饮料，补充流失的电解质。

3.可以闻一闻橙子、柠檬、薄荷的气味来抑制恶心感。或者生姜切片冲一杯姜茶喝，可缓解胃肠不适反应。如果还不行，可以含点姜糖或话梅，也有一定效果。

4.可以服用一些VB6。VB6具有良好的镇吐效果，如果孕吐忍不了，可以请产科大夫开点VB6，孕期复合维生素补充剂也要天天记得吃。同时还要多吃鸡肉、鱼肉、鸡蛋、豆类这些富含VB6的物，以“吃”治“吐”。

5.需要做适量运动。运动可以促进肠胃蠕动，增强食欲，利于排气排便，并能让人身心放松，有助于转移对恶心呕吐的注意力。因呕吐而郁闷的日子里，不妨和家人多去遛弯散步。

需要注意的是，以上方法均是轻度孕吐的应对方法。如出现较为严重的呕吐情况，例如呕吐频繁（>3次/天），且伴有体重下降或是出现剧烈呕吐，就可能会引发营养不良、酮症酸中毒、脱水、低钾等并发症，威胁宝宝和妈妈的健康，需要及时就医。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn