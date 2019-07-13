奇迹！心梗老人“死而复生”

82岁高龄、突发心肌梗死、过了黄金抢救期……家人已经放弃，后事准备进行了一半。奇迹却突然而至——拔掉气管时老人清醒了，救护车去而重返，尽全力抢救3个小时，要命的反复室颤消失了，老人彻底生还。

广州市白云区季老伯（化名）亲身经历了从生到死、再从死到生的“生死之旅”，在广东省第二人民医院心内二科康复良好，预备下周一就能出院了。“一想到马上再见老伙计，一起饮早茶，‘吹吹水’，高兴！”

文／广州日报全媒体记者何雪华 通讯员薛冰妮、高龙、朱健

一路抢救 心跳停了

季老伯，82岁，在广州市白云区的村里也算是高龄老人了，身体不错，小毛病有但一向“顺利度过”。没想到7月1日至今，身体出了单“大镬”——心肌梗死，要命地反复室颤，生命甚至到了弥留阶段。

7月1日，82岁的季老伯和往常一样，起床、抽烟，然后悠闲地吃早餐。季老伯突然胸口剧痛，紧接着浑身冒冷汗，反复呕吐，家人赶紧拨打120。

“见到父亲这个样子，着实把我吓坏了，当时脑子一片空白。”季老伯儿子季先生回忆：“他平时身体也挺好的，突然痛得这样厉害，全家人都慌了。”

季老伯被送进急诊科抢救室，心电图检查诊断明确，急性下壁心肌梗死，情况危急。季老伯突发意识丧失，全身抽搐，心电监护提示心室颤动，立即给予电除颤及胸外按压。接下来的一个多小时里，老季反复室颤。“这会儿救好了，下一刻又不行了。”当地急救医生一刻也不敢放松。

广东省第二人民医院主治医生准备转诊季老伯，没想到当地医生说： “不用你们了，患者已经回家去了。”

原来，在接诊急救车疾驰的50分钟里，老季反复室颤，心跳停止，基层医院采取心肺复苏、高级生命支持等抢救措施，患者仍然无意识，医生向患者家属交代病情，家属决定放弃治疗。在医生护送下，季老伯在完全昏迷、意识丧失的情况下，带着气管插管回家了。

拔掉气管却睁开眼 老人“复活”

医护人员按家属要求把季老伯送回到家，然后为他拔掉气管，和家属交代情况后就离开了。家人不得不开始准备后事。后事准备到一半，不可思议的一幕发生了。

“当时，我父亲双手突然举高，咳了出来，眼睛也慢慢睁开。说实话，当时大家都吓了一跳，我跟我儿子都跪着痛哭”。季先生说，“我当时脑子里第一想到的就是回光返照。可是几分钟后，他可以坐起来，还说想喝水。当时在场的亲戚赶紧问他是否认识我们，他都回答上来，最后连邻居他都记得，这时我才意识到我父亲又活了。”

人虽然“复活”了，但胸痛依旧没有缓解，季老伯还未脱离“鬼门关”。当地医生决定把季老伯直接送往省二院。

“我一直远程关注季老伯，发现情况不容乐观，反复短阵室速，还在生与死的边缘徘徊。我只能提醒跟车的医护人员一刻不能放松，随时准备电除颤及胸外按压。”急诊专家叶泽兵回忆。有了心内科团队的保驾护航，季老伯平安到达省二医。

时间紧急，叶泽兵指挥直接绕行急诊科和CCU直达导管室。手术完成后，季老伯室颤消失，生命体征恢复，目前在普通病房恢复中。“真是一个奇迹！”叶泽兵表示，“这种情况我们都感觉很意外，患者已经82岁高龄了，也过了黄金抢救时间。没想到最后竟能起死回生了。”这个奇迹发生的关键，是尽最大的努力开通患者闭塞血管，恢复血流，这也是急性心肌梗死的救治关键，同时，术中的临时起搏器、IABP的辅助也起到了重要的作用。

狂喜

老人还惦记着早茶

季先生接到医生通知，季老伯最早于下周一就能出院了，父子俩满脸喜色。

有意思的是，细问7月1日当天的事情，父子俩都说“完全记不得”，只是一心庆幸“医生救得快又尽力，不然后事下一半也得办了。”

对于老父亲为什么能撑过去，创造“复活”的生命奇迹，季先生觉得，最大可能是父亲年轻时当兵，身体素质好，年老后有点咳嗽、高血压的毛病，也一直听话吃药；此外，老人生活非常规律，有固定同龄“朋友圈”，喝喝早茶、吹吹水，精神满满。

“我好着呢，连午餐晚饭都是自己煮的！”季老伯听医生说，出院还能完全自理，更高兴了，连医生“别抽烟啦，酒也戒了”的叮嘱也一口答应。

提醒

老人胸痛要当心

牢记两个“120”

急性心梗往往有“前驱症状”，比如胸闷、胸痛，不管是三五分钟还是半小时可能缓解了，不能不当回事！应马上由别人送医院或者拨打120，切忌自己四处走动甚至走路去医院，这会增加心脏耗氧。

专家强调，一旦出现急性心梗，要牢记两个120，一是及时拨打120叫救护车，二是救治的黄金时间是120分钟，时间就是心肌、时间就是生命，一定要在最短的时间送院急救。

生死时速 惊险一天

6:30

危险

82岁的季老伯和往常一样，起床、抽烟、吃早餐。突然感觉胸口剧痛，浑身冒冷汗，反复呕吐，家人拨打120。随后，季老伯被送进抢救室，意识丧失，全身抽搐。

8:30

放弃治疗

病症诊断为急性下壁心肌梗死，医院进行电除颤及胸外按压。50分钟里，季老伯反复室颤，心跳停止，基层医院进行心肺复苏、高级生命支持等抢救措施，患者仍然无意识，医生向患者家属交代病情，家属决定放弃治疗。

12:00

“复活”

医护人员将季老伯送回到家，为他拔掉气管。家人开始为他准备后事。不料，季老伯双手突然举高，咳了起来，眼睛也慢慢睁开。几分钟后，他可以坐起来，还想喝水，还能辨认人。但胸痛没有缓解，患者情况危险，还未脱离“鬼门关”。

13:30

准备手术

家人联系当地医生，把季老伯直接送往省二医。季老伯抵达省二医，刚过床就出现室颤并呕吐。医护人员立即给予电除颤并把患者头侧卧以免误吸。

15:10

转危为安

在心内科团队通力合作和相关科室大力配合下，进行PCI术，顺利开通“犯罪血管”。手术成功完成，室颤消失，生命体征恢复，目前已经在普通病房恢复中。