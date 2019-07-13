尿路结石是吃进小石子？错了！

如今，尿路结石的发病率越来越高，很多病人还出现了与结石相关的肾脏损害。与高血压、糖尿病、慢支炎、冠心病等很多慢性疾病不同，尿路结石是目前比较容易治疗的疾病之一。之所以很多尿路结石病人引起了肾脏损害，主要是大家对该病缺乏认识，在预防和治疗上还存在很多误区导致。

尿路结石可致肾衰竭

在常见的误区中，不乏人们对尿路结石的形成原因有误解，很多人认为尿路结石是吃饭时不小心吃进去的石头。有的病人甚至问医生他(她)的结石是不是淘米时没有淘干净，吃饭时不小心吃进了饭里的小石子形成。其实，尿路结石跟饭里的小石子毫无关系，它的形成主要是由血液中的某些物质浓度过高，经过肾脏滤过生成尿液时，由于浓缩导致浓度过高析出结晶形成。

凡是发生在人体肾脏、输尿管、膀胱、尿道部位的结石统称为尿路结石。尿路结石能引起肾、输尿管、膀胱、尿道的梗阻，若梗阻能及时解除，对肾功能影响不大；若梗阻时间过长，肾组织严重破坏，则功能难以恢复，从而导致肾功能衰竭；尿路结石对肾功能的影响，也可通过梗阻导致严重的泌尿系感染，而引起肾功能衰竭。

六大因素易让尿路生“石头”

具体来说，形成尿路结石的原因有以下几个方面：

1.流行病学因素。包括年龄、性别、职业、社会经济地位、饮食成份和结构、水分摄入量、气候、代谢和遗传等因素。上尿路结石（肾结石、输尿管结石）易发生于20～50岁。男性多于女性。男性发病年龄高峰为35岁。女性有两个高峰，30岁及55岁。

2.尿液因素。形成结石物质排出过多：如尿液中钙、草酸、尿酸排出量增加；尿酸性减低，pH增高；尿量减少，使盐类和有机物质的浓度增高；尿中抑制晶体形成物质含量减少，如枸橼酸、焦磷酸盐、镁、酸性粘多糖、某些微量元素等。

3.解剖结构异常。如尿路梗阻，导致晶体或基质在引流较差部位沉积，尿液滞留继发尿路感染，有利于结石形成。

4.尿路感染。

5.药物原因。抗菌药物，如环丙沙星是第二代喹诺酮类抗生素，由于环丙沙星结晶与尿pH有关，产尿素酶细菌感染和肾小管酸中毒患者在使用该药时需慎用。头孢曲松钠是一种三代头孢菌素，头孢曲松钠结石易发生于儿童。人工合成抗菌药磺胺类药物磺胺嘧啶、复方磺胺甲恶唑和柳氮磺砒啶能够引发尿路结石；此外，还有治疗艾滋病毒和艾滋病的一些药物以及临床常用的保钾利尿剂氨苯蝶啶。

6.饮酒。它是尿路结石形成的潜在风险。虽然饮酒与肾结石形成之间没有直接因果关系，但酒精会增加通过各种途径形成结石的风险。比如，过量饮酒可能会带来体内嘌呤值升高，而过多的嘌呤可导致尿酸的积累并最终导致肾结石；此外饮酒过多，热量摄入过高，还可能促进肥胖形成。研究表明，超重或肥胖是尿路结石形成的重要因素之一。

调整膳食结构 预防结石复发

尿路结石的生成和饮食结构有一定的关系。因此，注意调整膳食结构能够预防结石复发。根据尿路结石成分的不同，饮食调理应该采取不同的方案。如草酸钙结石患者宜少食草酸钙含量高的食品，包括菠菜、西红柿、马铃薯、草莓等。

患者饮食中应禁止含胆固醇高的动物肝脏、肾脏、脑、海虾、蛤蟹等。少食含草酸、钙高的食品，如菠菜、油菜、海带、核桃甜菜、巧克力、代乳粉、芝麻酱、腌带鱼等。

最好不要喝酒、浓茶、浓咖啡。

患者饮食清淡、低蛋白、低脂肪为主。饮食应多样化，富含营养和维生素的食物，如新鲜的蔬菜、黄瓜、豆角、绿豆芽；新鲜水果，如苹果、雪梨、西瓜、葡萄、橙、柑等。多饮水，一般每天应饮水1500~2000毫升为好，还可饮果汁、淡茶。

文/邬时民