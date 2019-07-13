中医教您夏季养阳防心病

进入酷暑时节，正是一年中天气最炎热的时间，也是自然界阳气最旺盛的时节。人在夏季如何养生，生活起居及用药又应该注意些什么呢？

夏季养生，顺应自然，重在养阳。中医学认为，心为“君主之官”，是五脏六腑之主。心功能的正常发挥要依赖于心之阳气的温煦和推动，使血液在血管内运行，为人体脏腑器官提供充分的氧气和营养。若胸中阳气不足，无力推动血行，导致血液凝滞不通，累及心脉，易形成心血管疾病。

夏季是心所主的时令，也就是心在夏季与天地之气相交通最活跃，这个时间也是养护阳气最佳时间。心脏疾病的患者，应当在这个季节好好顺应天气变化，调整饮食起居、应用中药调治，通过扶助阳气、调整人体阴阳来预防疾病的发生或发展。而且夏季养阳，对心脏疾病的防治可以起到事半功倍的效果。

那么，夏天如何养阳预防心脏疾病呢？有请心血管病专家从中医养生角度为您支招。

妙招一 起居宜晚睡早起 重午休

夏季人们要顺应气候变化，应该晚睡早起，不要厌倦这长日。夏天因为晚间睡眠时间相对不足，加之气候炎热，人在午后常感到精神不振，困意频频。故夏季应该养成午睡的习惯。午睡的时间无需太长，半小时左右即可。研究表明，午睡能降低心血管疾病的发病率，提高免疫力，增强记忆力。

妙招二 饮食宜温凉适度 护脾胃

夏季人体阳气浮于外，脾胃运化功能减退，故易出现食欲不振等症状，所以饮食要注意节制。

天气太过炎热，进食凉性食物如西瓜、苦瓜、黄瓜、茄子、芹菜、芦笋等，有助于清热解暑，但过度寒凉的食物如冰糕、冰淇淋等冰镇食物，则很容易损伤脾胃之阳气，出现胃痛、腹泻等症。尤其平素体质阳虚的患者，更需要注意。

当然，夏季适量进食温热性的食物或药物有助于阳气，但也要适度，如进食过多，如牛羊肉、辣椒、桂圆等，则易导致阳气太过，化火生热。夏季汗较多，阳气和津液都容易损耗。

总之，夏天的饮食应该以清淡、滋润、富有营养、易于消化为原则，做到温凉适度。

妙招三 运动宜慢节奏 少出汗

暑热伤津，所以夏季运动强度要适当降低，活动量也应适当减少。一般的，运动时间30到60分钟为宜。要多做些慢节奏的有氧运动，如游泳、散步、慢跑、太极等。

运动后注意补充水分、盐分，避免出汗过多，导致血液黏稠度增加，反而容易导致心脑血管疾病发生。补充盐分的方法有好多种，饮淡盐水是不错的选择。运动后避免一次性大量饮水，这很容易导致水中毒，尤其避免大量喝冷饮，因为这样会影响食欲，重者可导致胃炎等。

此外，建议多进行室内运动，而且最好在晨起或傍晚气温较低的时间。不要在阳光下运动，避免中暑。特别是有高血压病、心脑血管病的患者，最好在下午或傍晚运动，因为晨起交感神经兴奋，是心肌梗死、脑梗死等疾病高发的时间。总之，夏季应把握缓慢、少汗、低温下运动的原则。

妙招四 情志宜快乐舒畅 忌动怒

夏季人的情绪容易烦躁。《黄帝内经》曰：“夏三月……使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。”就是说，夏季要保持快乐舒畅，不要动怒，心胸宽阔，精神向外，对外界事物要有浓厚的兴趣，以利于气机的通泄。

“心静自然凉”，可以通过听舒缓的轻音乐，缓解不良或烦躁的情绪。闭目养神或静坐沉思也是不错的消除烦闷的方法。当遇到不痛快的事情时，切忌大怒，甚至暴跳如雷，因为情绪波动太大，伤心更伤身。最好的方法是回避，暂且搁置，等冷静后再去处理。

妙招五 用药宜顺时调理 扶阳气

夏天的阳气最旺盛，人体亦是如此。平素阳气亏虚的患者，在夏天症状会减轻或病情缓解。同时，夏天也是人体最适宜扶阳的季节。应用具有温补阳气、散寒驱邪、活血通络的中药，通过内服或外治等方法，扶助人体阳气。

阳气充足了，到了秋冬季节疾病就不容易复发或加重，“冬病夏治”即缘于此理。这里的“夏治”就是在夏季三伏时令施以治疗，最常用的治疗方法为中药穴位贴敷。现代研究发现，药物贴敷后可使局部血管扩张，促进血液循环，改善周围组织营养。

“冬病夏治”不仅可以穴位贴敷，还可以内服中药。治疗的疾病也不仅仅是呼吸系统疾病、风湿性关节炎等，对心脏病、脾胃疾病等亦有良效。医生会根据夏季气候特点及个人体质灵活处方，患者须谨遵医嘱，切忌盲目服药。

文/李军 谭雨晴

（中国中医科学院广安门医院）