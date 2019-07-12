首届武田中国淋巴瘤患者代表交流会在北京召开

近日，由武田中国和淋巴瘤之家联合主办的首届武田中国淋巴瘤患者代表交流会——“倾听患者的声音”在北京举行。此次活动是武田中国践行“以患者为中心”价值理念的又一次创新尝试，旨在深度探知淋巴瘤患者在诊疗过程中未被满足的需求，以期未来更好地服务患者。淋巴瘤之家创始人洪飞先生、13位淋巴瘤患者及家属、中国人民解放军总医院（北京301医院）杨清明教授、武田中国患者服务及公共事务部负责人张敏女士、武田中国医学事务部负责人陈杰博士及武田亚洲开发中心王辉博士参加了此次活动。

从左至右依次：中国人民解放军总医院（北京301医院）杨清明教授、淋巴瘤之家创始人洪飞先生、武田中国医学事务部负责人陈杰博士、武田中国患者服务及公共事务部负责人张敏女士

淋巴瘤是源于淋巴网状系统的恶性肿瘤，分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。在我国，淋巴瘤是常见的十大恶性肿瘤之一。近10年甚至20年，淋巴瘤的发病率逐渐攀升，据《肿瘤资讯》中北京市肿瘤发病数据统计，淋巴瘤发病的年增长率大约为4%-6%。中国人民解放军总医院（301医院）肿瘤内科主任医师杨清明教授表示：“癌细胞可随淋巴系统和血液扩散到身体任何部位，且能在任何年龄发病。早期症状不易发觉，亚型众多，病理诊断标准不规范等原因都造成中国淋巴瘤发病率的不断上升。”

尽管，随着靶向药物的不断推出，我国的淋巴瘤治疗水平显著提升，据《肿瘤资讯》数据统计，霍奇金淋巴瘤治愈率可达到70%-80%。但是，仍然有部分淋巴瘤患者会出现复发或难治性疾病。杨清明教授介绍：“目前，大约有30%的霍奇金淋巴瘤患者会出现复发或难治性疾病，40%~65%的间变性大细胞淋巴瘤患者会出现复发性疾病，对于这些治疗效果不佳的淋巴瘤无疑是临床研究的重点，患者也迫切需要更加有效的治疗药物。”

淋巴瘤之家创始人洪飞一直积极致力普及淋巴瘤疾病知识，推动与社会各界交流，让淋巴瘤患者的声音被听到、被关注。洪飞介绍：“2018年，淋巴瘤之家参与了《全球淋巴瘤患者调查》，其中，中国受访者贡献了2600多份数据。从受访数据中可以看到，中国受访患者遇到与治疗相关障碍的频率远高于全球平均值。部分亚型的淋巴瘤患者在治疗疾病中，面临治疗无效、无药可用或是支付困难重重问题，产生了极大的心理压力。此次携手武田中国举办淋巴瘤患者代表交流会，希望以近距离的方式，加强患者与企业的沟通交流，共同深入探知淋巴瘤患者在诊疗过程中未被满足的治疗需求，更好地服务患者。”

作为此次活动的发起和主办方，武田中国患者服务及公共事务部负责人张敏表示：“此次活动是武田中国和淋巴瘤之家联合主办的第一届淋巴瘤患者代表交流会。武田强调以患者为中心，我们的创新药物、服务都是以患者需求为出发点，我们希望听到患者在求医问诊过程中遇到的问题、困难和诉求，进而有针对性地回应患者的诉求，切实帮助到患者。未来，我们将会以持续的、开放的沟通方式践行患者优先的承诺，用真诚和关爱为患者和他们的家人获得最佳的治疗结果和体验。”

陈杰博士表示，此次患者代表交流会就是希望和患者对话，倾听他们的声音，从患者利益出发，提供更高效的疾病解决方案。