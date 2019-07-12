《基层2型糖尿病筛查专家共识》在京发布

人民网北京7月12日电 7月11日，《基层2型糖尿病筛查专家共识》（以下简称“共识”）在京发布。

发布会现场

中国医疗保健国际交流促进会基层卫生分会主任委员刘克玲在致辞中表示，我国约有1.14亿糖尿病患者。糖尿病起病悄无声息、防不胜防，严重影响人类健康；糖尿病并发症更是给患者带来巨大的伤害。本共识的制定立足于基层，且简便实用，能让患者一听就懂，一用就明白。而共识定于7月11日发布，也寓意了糖尿病的诊断标准，即空腹血糖≥7.0 mmol/L，餐后血糖≥11.1mmol/L。

北京大学人民医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会前任主任委员纪立农在现场连线祝贺共识发布。他表示，流行病学数据显示，目前我国糖尿病患者的诊断率和知晓率均较低，这从侧面反映了糖尿病早筛的必要性。《基层2型糖尿病筛查专家共识》写得非常接地气，适合大规模在基层开展和应用，预祝本共识能获得广泛应用，造福更多公众。

东南大学医学院副院长、东南大学糖尿病研究所所长、中国医疗保健国际交流促进会基层卫生分会基层糖尿病学组组长孙子林介绍了共识的重点内容。他从高患病率、低知晓率、防治获益及其卫生经济价值4个方面阐述了制定本共识的必要性，并重点介绍了筛查方法和流程。

孙子林强调，筛查不是目的而是手段，筛查是为了更好的防治，降低全因死亡率，减少严重后果的发生。后续还将围绕共识展开线上、线下培训活动和宣传教育，惠及更多基层医疗工作者和公众。

据了解，本次发布会由中国医疗保健国际交流促进会基层卫生分会主办，人民卫生出版社《中国医学前沿杂志（电子版）》编辑部协办。