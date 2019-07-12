追梦中医药  今有龙凤堂

在中医药事业传承创新发展的春潮中，中药企业如何乘势而起，引领潮头？扬子江药业集团持续高水平建设龙凤堂大健康产业基地，以传承经典、智能制造、卓越质量，树立新时代中药产业发展的“标杆”。

在江苏省泰州市高港区长江之畔，五年崛起一座中药大健康产业新城。在这里，不仅中药产品研发生产源源不断，更有江苏省级示范智能车间、国家中药流程制造智能工厂新模式应用项目相继落户。龙凤堂，中药现代化风姿初绽。

2014年，扬子江药业集团董事长、总经理徐镜人决心启动建设龙凤堂大健康产业园。“健康中国建设已上升为国家战略，中医药事业迎来发展的黄金时机，我们要把龙凤堂打造成中药现代化的新标杆，开发、生产高质量中药新品，不断满足人民群众对健康的获得感。”

“龙凤堂是中国中医药崛起的一颗新星，国家大健康的产物，以中药创新为依托，挖掘中药能治疗疑难杂症的验方名方，将古老中药的制药工艺通过科学化、智能化、现代化方法赋予新的生命。”徐镜人如是寄望龙凤堂。

传承——为有源头活水来

龙凤堂不是“飞来峰”。连年登榜中国医药工业百强之首的扬子江药业，始终传承中医药基因，不断推进中医药产业化、现代化，为龙凤堂夯实了根基，富集了资源，绘就了宏图。

早在上世纪九十年代，扬子江药业依托中国工程院院士董建华教授的验方，相继开发出“胃苏颗粒”“荜铃胃痛颗粒”和“龙凤养生膏”三个独家中药产品。胃苏颗粒是我国新药审批办法公布以来的胃药新品，凭借其独特的配方，累计销售达80多亿元，获得市场好评。

“请名医挂帅，让绝技显灵”。发掘中医药宝库，开发名医验方，让扬子江药业振兴中医药之路越走越宽。根据国医大师晁恩祥教授临床经验方开发的“苏黄止咳胶囊”，对症感冒后变异性哮喘和咳嗽。“香芍颗粒”在治疗妇女经前期综合征、更年期综合征等妇科疾病方面，体现了中医药独特的临床治疗价值。“双花百合片”的研究成果被相关国际杂志收载。

还有陆续推出的神曲消食口服液、柴芩清宁胶囊等20多个独家中药品种，分别来自路志正、张珍玉、闫孝诚、方鹤松、高鹏翔等名老中医验方。在中药产业化进程中，扬子江药业相继获得国家科技进步二等奖3项。胃苏颗粒、百乐眠胶囊、蓝芩口服液、苏黄止咳胶囊、银杏叶片5个中药大品种，成功入选中华中医药学会发布的2018年中药大品种科技竞争力报告。

创新——中药智造“新标杆”

龙凤堂不仅是民族医药品牌，也是全国首屈一指的现代化中药智能工厂。这里融合现代科技理念，引进与创新并举，从设备厂房到生产方式焕然一新。

在中药材的前处理和提取，龙凤堂创造了中药整体集成物流系统、机器人投料系统、生产执行系统，包括药材自动仓储、自动称配料、自动投料及提取设备的自动化控制，实现了跨车间中药材及物料的自动化输送和管道化、模块化、数字化生产，形成了一套完备的从现代化中药材前处理到提取的整体解决方案，仅用40多人，年处理中药材可达2万吨，大大提高了生产效率；而通过全面提升企业中药研发、生产、管理和服务的智能化水平，实现从原药材入库到中成药成品出库的自动化和智能化全过程控制，有力提升了产品安全性与有效性。

龙凤堂创新地构建了符合中药复杂体系特点以及广泛适用的中药整体质量标准体系，建立了被中国药典和国际主流药典采纳的系列中药质量标准及相关指导原则。2016年，龙凤堂承担了国家有关部门的中药标准化项目，建立了贯穿药材种子、种苗、种植到中间产品、成品、流通、生产过程全产业链的质量传递研究及控制标准。2017年， “中药质量安全检测及全过程溯源公共服务平台”落户龙凤堂。由龙凤堂牵头承担的15个中药材《欧洲药典》植物专论研究工作，其中5个品种已载入《欧洲药典》，为中药标准化、国际化做出了开创性贡献。

瞄准国际，走向世界。龙凤堂坚持开展中药标准化和国际化探索，持续研发创新，接轨国际标准。龙凤堂的创新中药“散风通窍滴丸”，在治疗鼻炎领域独树一帜，市场前景十分看好。在治疗糖尿病足领域，龙凤堂开发的“连榆生肌膏”，有望填补国际空白。

发展——质量造就竞争力

“没有最好，只有更好”，龙凤堂坚持把产品质量放在首位，以高质量打造高端品牌、放心品牌。

以全过程溯源，实现中药材来源可查、质量可控、去向可追，是龙凤堂打造“放心药”的重要举措。近年来，龙凤堂在陕西、甘肃、四川、重庆等省市的道地药材产区，建成20个中药材规范化生产基地，总种植面积7万余亩。基地同时建立种质资源圃、育苗基地，联合甘肃农业大学、南京中医药大学等高校，建立规范化文件体系，并利用全过程溯源系统，从种源、种植、采收、加工、运输规范全过程行为，严格把控中药材质量，建成中药质量安全检测及全过程溯源公共服务平台，推动了中药产业链的标准化和现代化建设。

在持续做好药材基地建设和管理的同时，龙凤堂还推出中药饮片上市，启动了龙凤堂天府药坊、汉唐药坊、姑苏药坊的建设，加快推进中药配方颗粒的研发与生产，积极开拓食品和保健品新市场，以高质量中药为核心，打造大健康产业，引领中药产业高质量发展。

徐镜人表示，今年以来，扬子江药业集团实行质量、品牌、安全、环保一体化战略，以科技创新和质量服务为核心竞争力，着力增品种、提品质、创品牌，弘扬企业家精神和工匠精神，以“为父母制药、为亲人制药”的情怀，高标准做好每一粒药，满足人民对美好生活的向往，让龙凤堂中药走出国门，让中医药品牌伴随“扬子江制造”走向世界。

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