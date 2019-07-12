卫健委：打造最严谨的食品安全标准体系

人民网北京7月12日电 12日，国家卫健委举行第二届食品安全国家标准审评委员会（以下简称“委员会”）成立大会。委员会常务副主任委员国家卫健委副主任李斌，委员会技术总师陈君石，委员会副主任委员、农业农村部副部长于康震，市场监管总局食品安全总监王铁汉到会致辞，会议由卫健委食品司司长刘金峰主持。

委员会主任委员、国家卫生健康委主任马晓伟对大会作出批示，批示中指出，食品安全标准是保障公众身体健康和生命安全、规范食品生产经营的准绳，专业性和政策性强。希望委员认真贯彻落实“最严谨的标准”的要求，不忘初心、牢记使命，增强责任意识、团结协作、勇于担当、依法履职、严格自律，打造最严谨的食品安全标准体系。

委员会包括393名来自医学、农业、食品、营养、生物、环境等领域的委员,以及17个部门和中国消费者协会等作为单位委员。设立污染物、微生物、食品添加剂、食品产品、营养与特殊膳食食品、食品相关产品、标签、生产经营规范、理化检验检验方法与规程、微生物检验方法与规程、毒理学评价方法与程序、食品中放射性物质、农药残留、兽药残留等14个专业委员会，聘请院士、港澳和国际权威专家组成专家顾问组、相关领域资深专家学者组成合法性审查工作组，分别提供咨询意见、开展合法性审查。

李斌在讲话阐述了食品安全标准工作在实施健康中国战略中的重要意义，指出新形势下食品安全标准的工作目标和工作方向，要求各位委员和秘书处团结协作，尽职担当，履行好标准审查职责，保障食品安全标准科学严谨、安全可靠。

委员会副主任委员、农业农村部副部长于康震，市场监管总局食品安全总监王铁汉致辞表示将依法履职，共同打造最严谨的食品安全标准体系。（实习生 蒋凤祥）