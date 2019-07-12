让无人抚养儿童感受到爱与希望

近一个时期，因儿童缺乏得当监护导致的恶性事件时有发生，每每牵动国人神经。对此，民政部等12部委近日印发文件，对进一步加强事实无人抚养儿童保障工作作出部署。

无人抚养儿童虽然并非准确意义上的孤儿，但因其缺少父母有效抚养和监护，使得这一儿童群体生活状况并不乐观。民政部去年的摸底调查显示，全国事实无人抚养儿童大约50万人左右。相比正常家庭的儿童，他们主要靠亲属和家族来照顾，不仅经济上相对比较困难，还普遍缺乏精神层面的关爱，容易出现自卑、偏激、不自信等心理问题，这一现状不容忽视。

近年来，各地根据本地客观实际，逐步扩大儿童福利覆盖范围，积极探索普惠型儿童福利制度和福利服务体系，有关事实无人抚养儿童分类保障制度建设政策日益增多。不过，从制度层面来看，虽然低保、临时救助、建档立卡、贫困家庭救助等对关爱、帮扶制度的覆盖面正在不断扩大，但这些政策彼此之间没有形成合力，导致整体保障水平偏低。同时，有关政策规定呈地方性和多样化特征，也反映了制度建设的区域不平衡性。进一步完善相应的权益保障机制，成为各地事实无人抚养儿童保护实践中面临的共同问题。

总体来说，对事实无人抚养儿童，尤其是重病、重残孩子来说，当前无论是救助保障范围、保障水平，从医疗康复的角度看仍比较有限。落实儿童生存、发展、保护、参与等各项权利，需要家庭、政府、社会、商业保险等各方面共同发力。显而易见的是，此次民政部等12部委文件明确了保障对象，规范了认定流程，除了强化生活保障，完善教育资助以外，尤其强调督促落实监护责任，对有能力履行抚养义务而拒不抚养的父母，有关部门可以依法追索抚养费；对有心无力的家长，要予以支持帮扶；对有力无心的家庭，在保障儿童权益的同时，实施失信联合惩戒，追究相关法律责任。这些举措显然将使事实无人抚养儿童受益。

事实无人抚养儿童保障制度建设，涉及面广，工作体系复杂，需要各政府部门加强合作，做好资格认证、生活补贴发放、监督管理等细节工作。同时，也要举全社会之力，引导社会力量关心、支持这一帮扶救助工作，为事实无人抚养儿童及其家庭提供多样化、定制化服务，最终让每一名儿童都感受到爱与希望。