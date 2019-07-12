荆氏疗法，立竿见影的中医绝技

019年初夏的一天，《生命时报》记者几经辗转找到了搬来北京市朝阳区来广营不久的北京道合肛肠医院，见到了院长荆建华。

保持低调行医

前不久，北京道合肛肠医院被国家中医药管理局确立为首个、也是迄今为止唯一一个“中医绝技”示范基地。相比较一些民营医院大张旗鼓地在搜索引擎、各大网站做广告宣传，北京道合肛肠医院很低调。

荆建华说：“我不愿做广告，因为口口相传来的病人，都有各自朋友的手术效果作证明，沟通起来非常容易，大家相互之间都有信任感。”从医至今，荆建华治疗过几万例病人，不用说医疗纠纷，就是脸都没红过，大家都成了好朋友。

“做广告推广费用不菲，但羊毛出在羊身上，如果投很多钱做广告，还得从病人身上捞回来，我良心上过不去，不如把实惠留给患者。”荆建华坦言，从医院2008年成立至今，经常会接到广告公司的电话，他一概婉拒了。

传承绝活，立足北京

荆建华生于1964年，家乡是山东菏泽，父亲是当地菏泽二院肛肠科的主任，他年轻时听从父亲的意见学了医，但毕了业却不愿意去肛肠科。那时学医有个顺口溜，“金眼科，银外科，马马虎虎干内科，最脏最累肛肠科”。可作为家中长子，责任感还是让荆建华跟着父亲认真学习祖传技艺，最终用了8年时间，将这门绝活学得很扎实。

荆建华所说的绝活，就是“荆氏疗法”。“这是家传手艺，咸丰年间，由宫中逃难而来的御医魏鹤霖传给荆氏一族。最初这门手艺不光治疗痔瘘，还能治很多外科急症，如中耳炎、疮疡等，随着时间推移，传到我父亲这一代，这手绝活就只专门针对肛肠痔瘘。到我这儿是第六代，我女儿和儿子现在也在跟我学习这门绝技。”

1992年，荆建华只身来到北京闯荡。抱着惴惴不安的心态，他观摩了当时北京一台主流的肛肠手术。正是这台手术，让他信心倍增。他发现，他和父亲只需三五分钟就可处理完毕的肛瘘手术，北京当时的疗法竟然用了1个多小时，患者之后还需住院半个月，痛苦不已。他立刻回去和父亲说了这个事情。他父亲不信，当时就回绝了他：“你甭想了，北京就不是咱待的地儿。”但他最终还是说服父亲和他一起到了北京。几经奔走，再加上机缘巧合，他最终被聘为北京市西城区平安医院（原福绥境医院）的肛肠科主任，在那里一干就是17年（1992~2008年）。17年间，他为2万多肛肠病患者解除了病痛，无一例术后感染和并发症者。

“荆氏疗法”快速无痛

中医药治疗疾病大致分为三种类型：第一种是堪称绝技的，就是“立竿见影”和“百发百中”缺一不可；第二种与西医等治疗手段相比，在费用和创伤等方面具有绝对优势；第三种是需要长期坚持才能看到效果的中医药养生保健方法。“荆氏疗法”就属于第一类。

“荆氏疗法”主要采用中医传统手法，快速无痛治疗外痔、内痔、混合痔、肛瘘、肛裂、肛周脓肿等肛肠疾病。其治疗过程主要分为三步：1.对肛周的阿是穴注射利多卡因（局部麻药），仅需一次注射，而且患者几乎感觉不到麻醉疼痛。2.根据病情，使用不同形状的小针刀等器械进行微创手术。整个手术过程极为快速，三五分钟即可完成。手术切口远小于西医手术方法，且无需缝合。3.术后根据辨证情况，在不同阶段外用乳香、没药、血竭、牛黄等中药，以止痛止血、去腐生肌、化瘀愈合，术后只需留院观察2~4个小时，患者即可步行离院，每天大便后换药一次，以保障伤口顺利愈合，约7~10天即可完全康复。

“荆氏疗法”不仅疗效显著，而且适应证十分广泛，可快速无痛治疗除直肠脱垂、高位复杂肛瘘、直肠癌外的绝大多数肛肠疾病。“荆氏疗法”最大的特色优势就是在中医药理论指导下攻克了肛肠手术术中术后疼痛的临床难题。

“在整个治疗过程中，不使用抗生素是‘荆氏疗法’的又一特色。”荆建华说，虽然抗生素使用会为医院带来较大利润，但他从不给病人使用。一方面，抗生素对肛肠手术只是起到一些预防或安慰作用，肛门位置特殊，不可能也没必要无菌，辨证使用中草药止痛止血抗炎，不仅没有副作用，而且效果更好。另一方面，过度依赖对抗生素的使用，一直是现代医学面临的突出问题，许多时候甚至到了滥用的程度，给病人带来不良反应风险和耐药隐患，将来万一得大病抗生素将失去作用。老百姓看病贵，很大程度上就是贵在药上，越来越高档的抗生素加重了患者的经济负担。

荆建华说：“中医药是老祖宗留给我们的宝贵财富，里面有很多好东西。我的‘荆氏疗法’敢和任何疗法打擂台。”

希望做成标准，全国推广

荆建华坦言，他有生之年最大的愿望有两个，一是传承好“荆氏疗法无痛治疗肛肠疾病”这门绝技，让它可以传下去，让更多老百姓受益，让西医以及所有人都对中医药的疗效刮目相看，尤其是在病人疼得要命的肛周脓肿、血栓痔等肛肠科急症上。二是尽量抽出时间多写一些科学的保健防护知识，让老百姓注重肛肠保健，养成良好的生活方式和习惯，尽可能少得病、晚得病，即使得了病也不要再有思想包袱，因害怕手术后的巨大疼痛而不敢去治疗，“荆氏疗法”可以为肛肠疾病患者保驾护航。

不过，到现在为止，荆建华还没有进行学术推广。“之所以还没有进行大规模推广，还真不是我舍不得。我年轻时父亲手把手教了我8年才掌握。‘荆氏疗法’重在手上的功夫和穴位的确定以及在不同阶段辨证使用中草药，不是通过办学习班培训几周就可以掌握的，需要手把手教，学生既要有深厚的中医药理论功底，还要经过长时间大量临床实践。”荆建华表示，中医药博大精深，辨证论治既是中医药的精华，也是传承发展的难点。

“为了让更多人见识到‘荆氏疗法’的魅力，我正在努力将其做成一个标准疗法。”荆建华相信，随着“荆氏疗法”日趋完善，未来治疗痔疮等肛肠疾病就像治疗普通感冒一样，简单又无痛苦。