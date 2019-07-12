胃溃疡为什么会反复发作？

吴先生最近胃溃疡又发作了，半夜经常被痛醒。他早在30岁时就确诊有胃溃疡，多次治疗后依然时好时坏，5年来胃痛一直反复折磨着他。南方医科大学第三附属医院消化内科主任岳辉介绍，门诊很多胃溃疡患者都有吴先生类似的经历，胃溃疡反复发作，为什么会出现这种情况？有什么应对方法？

根除幽门螺杆菌是关键

岳辉介绍，胃溃疡反复发作首先是未从病因治疗所致。比如与幽门螺旋杆菌感染有关的胃炎，若不根治幽门螺旋杆菌，则胃炎难治愈。Hp（幽门螺旋杆菌）感染是消化性溃疡的最主要病因，十二指肠球溃疡的患者中，Hp感染率为95%～100%，胃溃疡的Hp感染率也达到70%～90％。Hp的治疗主要采用四联疗法，同时口服四种药物，疗程10~14天，根治率可达90%左右，不过很多患者服药不规律，如断断续续服药，这种情况Hp根除的几率降低，还可能导致耐药菌的产生。幽门螺杆菌存在，胃溃疡就可能反复发作。

警惕其他疾病诱发

反复胃溃疡还需要排查胃泌素瘤。岳辉介绍说，胃泌素瘤是一种分泌胃泌素的神经内分泌肿瘤，胃泌素增多会促进胃酸的分泌，引起难治性及复发性的消化性溃疡，这种神经内分泌肿瘤属于功能性神经内分泌肿瘤的一种，它比较好发于十二指肠、胰腺、肝门这个区域，称之为胃泌素瘤三角区。该类患者常见的临床表现也是反复的消化性溃疡及腹泻，甚至因为消化性溃疡引起出血和穿孔，因服用抑制胃酸的药物后患者症状可迅速缓解，所以很容易被误以为是简单的胃溃疡。可通过抽血检验血清胃泌素、胃液检测基础胃酸及最大胃酸分泌量，以及CT等影像学检查可确诊。

另外，若胃溃疡反复发作合并其他部位溃疡性病变，需警惕自身免疫病，较常见的有白塞病及克罗恩病，此种类型溃疡需从病因下手进行治疗，否则单纯按消化性溃疡抑酸治疗效果不佳，反复发作。

此外，肾病、肝硬化、慢阻肺等疾病患者也容易并发胃溃疡。这些因为其他疾病导致的反复胃溃疡，需要先治疗其他疾病，将导致胃溃疡的病因控制好，胃溃疡就能得到控制。

预防：调整生活细节

除了找准病因，规律服药外，日常生活中的一些不良习惯也是导致胃溃疡反复发作的重要原因，经常有些患者说就吃了一顿火锅或者应酬喝了点酒，胃痛就又开始了，那么胃溃疡患者在日常生活中该注意哪些才能避免胃溃疡反复发作？

首先胃溃疡患者需忌口，咖啡、浓茶、烟酒都是禁忌，辛辣刺激、生冷太烫、太硬难消化的食物也是禁忌。此外，过饱太饿、饮食不规律也容易导致胃部不适。

其次生活方式也需要调整，熬夜、不按时吃饭等生活习惯易引起胆汁反流，长期反流将引起胆汁反流性胃炎，建议减少熬夜，按时进食。工作压力大也会引起应激性的胃黏膜损伤，可有意识地适当调节压力。

同时要注意饮食卫生，引起大多数胃溃疡的幽门螺旋杆菌具有很强的传染性，可通过粪、口、胃传播，建议用餐时最好实行分餐，或养成使用公筷的习惯，同时注意洗漱用具、餐具的消毒和隔离。