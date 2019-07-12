冠脉治疗不是放完支架就万事大吉

据国家心血管病中心组织最新推算，全国高血压患者2.45亿，冠心病患者1100万，心血管病已经成为引起国民死亡的首要病因。

为更好地提升冠心病患者治疗后的健康管理水平，7月7日，广东省人民医院心研所牵头启动国内首个“冠心病患者终身管理项目”，成立南方冠心病健康管理中心，从六大方面加强长期患者管理。

最新数据：

全国心血管病患者达2.9亿人

“在我国，心血管病的患病率、死亡率，仍然处于上升阶段，拐点未现。”广东省人民医院心血管病专家刘勇教授援引今年3月由国家心血管病中心组织最新发表于《中国循环杂志》的《中国心血管病报告2018概要》（下简称“报告”）说。

据报告，推算我国心血管病现患人数多达2.9亿人，其中脑卒中患者1300万，冠心病患者1100万，肺原性心脏病500万，心力衰竭450万，风湿性心脏病250万，先天性心脏病200万，高血压患者2.45亿。

心血管病死亡率高居首位，高于肿瘤、其他疾病，占居民疾病死亡构成的40%以上，特别是农村地区近几年的心血管病死亡率持续高于城市。

自我管理：

很多患者治疗后一年照旧吸烟

国家对于心血管病的治疗投入很多，比如，在胸痛中心建设认证单位已超过1000家，年冠心病介入治疗超过91万例，但冠心病死亡率仍在持续上升，对此，广东省人民医院心内科主任陈纪言教授指出，一些患者以为，血管堵了，那就放支架，大不了做搭桥手术好了，现在医学进步，没大问题，可关键是，冠脉问题治疗并不是终点，恰恰是自我管理的新起点。

据国内科研人员对17省（市、区）的70家医院的15140名急性冠脉综合征（ACS）患者的医学随访研究，发现在冠脉治疗后12个月，患者们竟然吸烟、肥胖、运动不足，照旧！

研究显示，近40%的患者体重指数（BMI）>25kg/m2，37%的患者缺乏足够的锻炼活动，14.5%的患者仍在吸烟，约22%患者血压仍在140/90mmHg以上（合并糖尿病、慢性肾病有更严格的控制目标）；就连冠心病关键药物的服药依从性都不足——冠心病患者中45.9%未服用他汀，低密度脂蛋白达标率仅23.9%；更别提目前尚不清楚的合并糖尿病的冠心病患者的血糖控制情况、冠心病关键药物抗血小板停药率等长期患者管理情况。

高危人群每4~6年

评估一次心血管风险

7月7日，广东省人民医院心研所牵头国内首个“冠心病患者终身管理项目”——南方冠心病健康管理中心项目正式启动，联合南方地区5省30多家高水平三甲医院，以“冠心病综合健康管理”理念为导向，以提升冠心病患者医疗质量为最终目标，并建立“南方冠心病健康联盟”。

共13家单位成为首批“冠心病健康管理示范项目中心”，包括：广东省人民医院、中山大学附属第一医院、中山大学附属孙逸仙纪念医院、中山大学附属第三医院、中国人民解放军南部战区总医院、广州市花都区人民医院、南方医科大学顺德人民医院、暨南大学附属第一医院、茂名市人民医院、广州市番禺中心医院、清远市人民医院、东莞市人民医院、广东药科大学附属第一医院。

陈纪言指出，冠心病防治任务非常艰巨，需要有各界专家及社会资源的支持；另一方面，冠心病防治重在预防，通过危险因素的有效控制可降低近75%的冠心病发病率。

他和冠心病生命周期管理项目组的心血管专家们特别推荐，合并血压、血脂异常（主要是胆固醇增高）、糖尿病、肥胖、吸烟、缺乏体力活动和不健康的饮食习惯等人群，应每4~6年进行心血管风险评估。接近治疗阈值或中高危的个体可增加评估次数，早期控制危险因素。而对于冠心病治疗后的患者，要从六个方面进行健康管理：血压管理、血糖管理、血脂管理、并发症管理、抗血小板管理、生活方式管理。

“不要以为放完支架、搭完桥，就万事大吉！”陈纪言说，术后不仅要坚持服药，还要监控血压、心率、血脂、血糖，做好戒烟、控制体重等等生活方式干预，才能尽可能预防冠脉再出问题。