关节急性损伤  肿胀疼痛可以这样治

扭伤、拉伤甚至是韧带断裂等急性损伤，在日常生活中并不少见。因为不是骨折，不少人会尝试按经验吃药或外用药处理。但当口服药物和外用药治疗都效果不明显的时候，还有没有别的办法可以消肿、止痛，让症状尽快缓解呢？专家支招，只要是没有骨折、韧带断裂的急性损伤，还可以借助超声技术穿刺抽积液并注射药物消炎，或是用超激光治疗仪做物理治疗助缓解。

不久前，陈女士一个人把发高热的20岁女儿背下4楼去医院。没想到第二天她的膝盖就疼起来了，第三天居然肿得比大腿还粗。她敷了药膏、涂了药酒又吃了药，依旧疼得走不了路，于是来到广州医科大学附属第二医院疼痛科就诊。

医生用超声探查了一下她的膝盖，发现她的关节内有积液，决定给她做膝关节腔抽液加注药术治疗。从陈女士的膝关节腔抽取出20毫升积液后，医生又把消炎的臭氧打进去，她膝盖的疼痛和肿胀立刻减轻了。到了第二天晚上，她自诉“好了80%”。

广州医科大学附属第二医院疼痛科主任万丽提醒说，只要是没有骨折、韧带断裂的急性损伤，疼痛科都可以治。膝关节踝关节肘关节腕关节的急性扭伤都可以治疗，还有脊柱关节的扭伤，也就是急性腰扭伤、落枕之类，选对治疗方法效果也不错。

万丽解释说，当发生急性损伤时，肌肉或肌腱会发生水肿，损伤严重时甚至会出血或形成血肿。有别于口服药物或外用药治疗，疼痛科医生是直接通过超声技术把针穿刺到损伤的部位，如果有积液或者出血可以用针抽出来，并直接在损伤部位打药消炎，用药量相对小而且精准。对于害怕打针的患者，还可以考虑用超激光治疗仪做物理治疗。超激光可以深入到肌肉深层达5厘米的地方，通过对人体神经节、神经干、神经根和痛患局部进行照射，帮助治疗炎症性、神经性和创伤性疾患。

不过，万丽提醒，遇到急性损伤，最重要的治疗还是制动，让受伤的关节得到充分休息。患者可以在医生的指引下，借助各种关节支具帮助制动。但是如果有骨折或者韧带的完全断裂的情况，那就不能拖延，必须尽快到骨科求医。