运动伤关节？让数据来给你开处方

体重已经快超标了，跑步爬楼梯减肥？膝盖好伤！挥拍打打球？肩膀关节又抗议！到底什么运动最好？你真的了解自己的身体吗？医生、甚至健身教练也许都会给你一些建议，但毕竟没有数据支撑。而现在通过精密的仪器，却可以测出你的全身肌肉力量短板在哪里，走路跑步的步态有何不妥的细节，这样医生就能给你做出最有针对性的运动能力评估，普通的运动爱好者能测，运动损伤、接受过骨科手术的患者更需要检测。近日，南方医科大学第三附属医院运动医学研究所的运动评估中心正式对外开放，各类运动发烧友不妨来开一张属于你自己的“运动处方”。

跑步后膝盖痛

原是肌肉力量不足

刘先生42岁，近两年体重一直超标，为了改善体质，刘先生决定多做运动。没有什么运动经验的刘先生认为跑步比较适合自己，就开始每天慢跑4~5公里。一个月后，刘先生发现自己体重有所下降，跑步起效了，不过每次跑完步后就感觉左边膝盖不舒服，隐隐作痛，到医院检查，磁共振、X光都拍了，没发现问题，医生就说回家擦点药吧，尽量不要跑步了。刘先生很沮丧，后来，在南医三院骨科专家的推荐下，他转到该院的运动功能评估中心接受评估。

通过专业仪器进行步态分析、肌力测试等测试，刘先生得知自己左膝关节内侧的肌力较弱，康复科医生为他开出了专门针对此肌肉进行锻炼的运动处方。几周后，刘先生可以正常跑步且运动后的疼痛消失了。

强心肺伤关节

怎样用好运动这把“双刃剑”？

运动能强身健体，但运动也可能带来损伤，如何平衡二者的关系？尽量趋利避害，运动评估可以解决这个问题。南医三院康复科主任刘刚说，很多人对运动功能评估比较陌生，只有一些常去健身房运动的健身达人可能接触过这个概念，但以往多数是单靠教练的个人经验来做评估。而在医院的评估中心，专业的运动评估技师会指导测试者在各种运动测试仪上做指定动作，仪器记录测试者的各项指标，比如膝关节评估，可记录测试者的步态，关节的屈伸、扭转、内外旋，关节的上下、内外、前后位移以及关节的内外翻等数据，康复科医生和运动医学科医生即可以根据测试得到的数据指标做出评估，给出有针对性的运动处方。

运动损伤患者

最宜做功能评估

那些人需要且适宜接受运动功能评估呢？刘刚介绍，主要是三大类人群。

首先是运动损伤需要手术的患者。比如常见的跟腱断裂、韧带断裂、骨折、踝关节不稳等，患者术前接受运动功能测试，各项数据可以为主刀医生制定手术方案提供参考，帮助做出有针对性、个体化的方案，提高疗效。此外，这些患者术后半年左右再接受评估，与术前的数据做对比，可以对自己的运动功能有更好的认识，从而避免盲目运动出现二次损伤。

运动损伤后接受保守治疗的患者也可以进行评估，从而找到损伤的精确位置，评估损伤的程度，通过康复运动来治疗损伤部位。

第三类是喜爱运动、经常运动，却感觉自己有运动障碍又查不出原因的人群。比如有些人运动容易崴脚，有些人运动后会有膝关节、踝关节、髋关节、肘关节等不适，还有些人运动中会有某块肌肉的疼痛、酸胀等，这些人通过常见的影像学或超声检查通常查不出什么问题，但是不适一直存在，通过运动功能监测就可以发现问题，如双腿评估值相似度较低，那可以判定其中一只腿有问题，通过监测值发现问题部位，从而有针对性地治疗，改善运动功能。

运动爱好者

可找到最适合的运动

刘刚介绍，普通的健康人群也可以进行运动评估，以便更好地了解自己的身体能力。刘刚说，运动是提高身体机能的最佳途径，但普通人盲目运动导致运动损伤的几率很高。不少人都是在运动受伤后就诊，才知道自己其实不适合做某项运动。如果进行一次系统的运动功能评估，可以了解自己身体的力量缺陷、平衡协调能力、耐力水平等，提早发现可能存在的局部关节病理性改变、先天身体缺陷等问题。在此基础上，专家可以为患者提供运动建议，如适合什么类型的运动，尽量避免做什么运动，哪些项目或者动作是应该禁止做的。