薏苡仁和草珠子相似 购买时勿混淆

夏季里常用的祛湿中药种类繁多，但是有一味中药在夏季里出现的频率尤其高，因为它不但能祛湿，还能清热解毒，甚至还能美白祛斑，它就是薏苡仁。

广州市中医医院副主任中药师王小英介绍，薏苡仁的别名有很多，包括苡仁、苡米、薏米、药玉米、水玉米、关米仁、祁薏米等。它是禾本科植物薏苡的干燥成熟种仁。秋季果实成熟时采割植株，晒干后打下果实，再把果实晒干，除去外壳、黄褐色种皮及杂质，收集种仁。

中医认为，薏苡仁味甘、性凉，入脾、胃、肺经，生用能利水渗湿、清热排脓解毒、除痹，炒制用能健脾养胃，常用于水肿、脚气、小便不利、脾虚泄泻、扁平疣等。从现代营养学角度看，薏苡仁含有丰富的蛋白质、碳水化合物、淀粉、薏苡素和薏苡脂等。

王小英提醒，薏苡仁长期服用有伤津耗液、耗损人体正气的弊端，所以阴虚、血虚、津液不足者，不能大量内服或单味药久服，小便多者不宜用，脾虚无湿者忌用。另外，孕妇也不能大量或单味药服用。

王小英提醒，薏苡仁也是有“冒牌货”的，市场上有商家会把“草珠子”这个药材混薏苡仁来卖，它虽然与薏苡仁有类似的功效，但药用价值要低于薏苡仁。

两者的区别在于，新鲜的草珠子是圆短的，新鲜的薏米是细长的。但去壳后就没那么好辨认了：薏苡仁和草珠子的表面都是乳白色，背面圆凸，腹面都有一条宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，气均微，味微甜。

不过，相比之下，草珠子个头大，略透明，光滑，偶有残存的红棕色种皮，两端平截，一端有棕黑色点状种脐，半透明角质样。而薏苡仁个头小，略光滑，偶有残存的黄褐色种皮，一端钝圆，另一端较宽而且微凹，有淡棕色点状种脐，粉性。

口感方面，薏苡仁淀粉含量高于草珠子，煮熟后吃起来有黏度，吃到嘴里会有点粘牙，而草珠子没有。

好的薏苡仁颜色乳白而且略带青色，而草珠子颜色是乳白中略带透明。如果颜色是粉白的，无论是薏苡仁还是草珠子，都是用硫黄熏过的，都不适宜食用。

王小英给大家介绍了两款用到薏苡仁的药膳。

1.薏米赤小豆粥：

材料：大米100克、薏苡仁10克、赤小豆10克

做法：全部材料洗净，薏苡仁和赤小豆放锅中浸泡2小时，大火煮开，放入大米，煮至滚时稍搅拌，再改中小火熬煮1小时既可。

功效：健脾祛湿

2.薏米百合粥：

材料：大米100克、薏苡仁15克、百合6克、红枣3个，水适量。

做法：薏苡仁、百合、红枣（去核）洗干净，置锅中浸泡1小时，大火煮开，放入大米，煮滚时搅拌，再改中小火熬煮1小时，然后加入冰糖即可。

功效：美白淡斑、润肺、养胃。