老年痴呆症有疫苗了？可能还要等10年

有一种病，被称为“岁月神偷”，它会偷走我们的记忆，让我们忘记那些美好的记忆，乃至忘掉挚爱至亲和自己。它就是俗称“老年痴呆症”的阿尔茨海默病。

医学指导：中山大学附属第三医院神经内科主任陆正齐教授

作为一种神经系统退行性疾病，阿尔茨海默病患者会出现记忆力减退、语言障碍、反应迟钝、迷路、精神行为异常等现象，导致认知障碍和智力残疾。长久以来，人们一直期望能通过研发疫苗的方式，及早预防阿尔茨海默病。近几年，科学家似乎正在接近胜利的终点，一些好消息不时传来。最近，一条《振奋人心!老年痴呆症疫苗研制成功，5000万家庭有救了！》的网文登上了微博热搜，网络讨论量过亿，人们纷纷为“新疫苗”的到来而欢呼雀跃。

这是真的吗？中山大学附属第三医院神经内科主任陆正齐教授告诉记者，现在庆祝“老年痴呆症疫苗研制成功”为时尚早。

距离疫苗研制成功 或至少还要等十年

阿尔茨海默病是一种以脑内细胞外β淀粉样蛋白（Aβ）逐渐沉积形成老年斑和细胞内Tau蛋白过度磷酸化形成神经原纤维缠结为主要病理特征的神经退行性疾病。

科学研究发现，阿尔茨海默病与Aβ或Tau蛋白的聚集和沉积有关，因此，通过主动（疫苗）和被动（抗体）免疫抑制或清除Aβ或Tau的聚集和沉积，一直是全世界阿尔茨海默病预防和治疗药物研发的热点和重点方向。

而近日被网络热论的新墨西哥州立大学（UNM）研究成果，实际上研制出的是可减轻纯Tau蛋白聚集病理的额颞叶痴呆（FTD）动物模型rTg4510。研究者使用病毒样颗粒（VLPs）设计出一种新疫苗，实验发现，当这种新疫苗被注射给实验鼠时，实验鼠产生了抗体，从实验鼠的大脑中清除了tau蛋白，且这一反应持续了数月。

然而，研究使用的动物模型并非阿尔茨海默病动物模型。而且即使在动物模型身上取得一定疗效，并不意味着用在人类身上就会同样奏效。

记者得知，无论Aβ疫苗还是Tau疫苗，都面临着同样的尴尬：它们或许在动物模型上显示较好的效果，但一进入到人体临床试验，便折戟沉沙，无法展现出同样的疗效。

原因或许跟阿尔茨海默病的复杂性有关。和实验用的转基因动物模型相比，人类患者的发病机制、病理表现更为复杂。

尽管这次引发网络热捧的新疫苗可以减少Tau负荷，改善实验鼠的认知能力，但并不是真正意义上的“阿尔茨海默病疫苗”。美国研究人员也在接受当地媒体采访时承认，人类阿尔茨海默病疫苗的成功研制“可能至少还需要十年时间”。

出现以下信号 警惕痴呆找上门

专家指出，阿尔茨海默症患者认知功能衰退目前治疗困难，综合治疗和护理有可能减轻病情和延缓发展，但却无法终止病情的继续发展。此外，阿尔茨海默症在早期的进展速度会远远快于中晚期，因此，尽可能早发现、早治疗显得尤为重要。

其实，阿尔茨海默症早期有不少症状：

1.注意力逐渐减退，如有些老人会忘记炒菜的程序，做菜时重复放盐糖，做完饭忘记关煤气。

2.无法完成原本熟悉的工作或日常家务，如穿衣服乱搭配，突然不会做菜，买菜时不会算如何找零钱。

3.语言表达出现困难，如忘记并不复杂的常用词汇等。

4.对时间、地点及人物日渐感到混淆。如不记得日期，不知道自己在何处等。

5. 判断力日渐减退，四时不辨，如烈日下穿着棉袄，寒冬时却穿薄衣。

6.理解力或合理安排事物的能力下降，如跟不上他人交谈的思路，或不能按时支付各种账单。

7.常把东西放在不适当的地方，如将衣服放进垃圾桶，将熨斗放进洗衣机。

8.情绪表现不稳及行为较前显得异常。情绪快速涨落，变得喜怒无常。

9.性格转变。原本和善的人突然变得多疑、淡漠、焦虑或粗暴等。

10.失去做事的主动性，对以前的爱好没有兴趣，懒洋洋的。

以上十个症状，如果出现一两个，就要赶紧到神经内科、老年科、精神科或认知障碍门诊，医生会用专业量表进行评估，配合脑部MR、PET-CT等检查确诊后，早期进行药物干预，可以延缓疾病进展。

预防老年痴呆可以这么吃

预防阿尔茨海默病，除了作息规律、避免熬夜外，不得不提的便是地中海式饮食。

陆正齐指出，地中海式饮食是希腊、西班牙、意大利等地中海沿岸的饮食，也是全球最健康的饮食搭配。研究发现，它不仅预防痴呆，还能预防心脑血管疾病、防癌。

1.要多吃蔬菜、水果、土豆、红薯、豆类、坚果及五谷杂粮。建议一天要有7～10种蔬菜及水果。

结合中国居民膳食指南，成人每人每天蔬菜摄入量 300～500克，水果摄入量 200～350克。

2.要尽量选择橄榄油、芥花籽油、花生油等植物油做菜。成人每人每天烹调油摄入量不超过30克，差不多是2汤匙的量。

尤其推荐橄榄油，不推荐猪油、黄油等动物油。其中，初榨油加工少，抗氧化能力更强，更健康。

3.要常吃鱼、虾或海鲜。每周2～3次，每次量约120～200克。条件允许的话，沙丁鱼、金枪鱼、鲑鱼、鲱鱼、鳊鱼含有丰富的ω-3 脂肪酸，更益于记忆。

4.要适当食用酸奶、乳酪等乳制品。每日1次，量约300克，低脂或脱脂更优。

5.要适当吃鸡蛋、家禽（鸡、鸭、鹅）等补充优质蛋白质。每周1～3次，每次量约40～75克。

6.食物要新鲜，做法要简单，避免营养流失。食材能清蒸、凉拌的，尽量避免油炸。

7.适量饮用红酒，最好饭后饮酒。所谓适量，女性、65 岁以上男性，每日红酒摄入少于150毫升；65岁以下男性，每日红酒摄入不超过300毫升。

此外要注意，不要吃太多猪肉、牛肉、羊肉、兔肉等红肉，也不要吃太多甜食。