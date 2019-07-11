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多次流产后再孕要不要保胎

2019年07月11日14:18 来源：人民网-生命时报

河北读者付女士问：我今年33岁，过去半年内怀孕两次，都不幸自然流产了。我们打算继续备孕，请问下次怀孕后是否应该积极采取保胎措施呢？

北京协和医院泌尿外科主任医师、男科博士后李宏军解答：发生过流产的女性，若打算再次妊娠，要做好充分准备，关键在于找到流产的真正原因。假如是偶然的一次流产，可能只是个意外，夫妻双方可以做常规的生育检查，如无异常，可在流产3个月以后再次试孕；如果是习惯性流产，就应积极寻找病因并给予相应处理；若是染色体异常导致的流产，则需要做更多检查，如遗传学诊断等。

不少出现过反复流产的女性再孕后或出现流产先兆时，首先想到的就是要保胎，然而盲目保胎对女性是有害无利的。习惯性流产如果是遗传异常所造成的，可能是母体或胚胎有缺陷，还有可能是男方的染色体异常。如不查明原因，盲目保胎多半会导致失败，即使侥幸成功，生下的也可能是有缺陷的孩子。流产是对有问题的妊娠和胚胎的自然淘汰过程，尽管令人难过，但却是保证下一代健康的重要机制。因此，不应盲目选择保胎治疗。

流产后的女性，如果确实可以采取有效措施治疗，在充分休息和子宫恢复后可以尝试怀孕。在有流产先兆时，只有经必要的检查和相应处理后确保子宫内胎儿是发育正常的，才能采取适当的保胎措施。

(责编：李轶群、杨迪)


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