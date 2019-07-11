补肾益脑丸 发烧时别吃

感冒发烧是很多中药常见的禁忌症之一，也就是说，有些中药在感冒发烧时不能吃，比如补肾益脑丸。补肾益脑丸，顾名思义，是能够补肾治疗肾虚、益脑治疗健忘的中药。在该药说明书的注意事项中，明确提示了“感冒发烧者忌用”。

一般而言，中药的使用应避免“火上浇油”。对于热性病症，不应再用热性的中药。补肾益脑丸由鹿茸、红参、茯苓、炒山药、熟地黄、当归、川芎、补骨脂、牛膝、枸杞子、玄参、麦冬、五味子、炒酸枣仁、远志和朱砂组成。中药讲究君臣佐使，根据组方先后顺序和用量配比，鹿茸、红参、熟地黄和当归是组方中最为重要的4味药，它们都是温热性的药物，所以全方以温热性为主，不适合发烧时使用。

另外，从攻补角度来看，补肾益脑丸组方中含有很多药性猛烈的补益药，例如鹿茸、熟地黄、红参、当归、补骨脂等，这些药大多药性滋腻，补肾、补阳、补阴力量都很强。而感冒发烧的治疗需要解表祛邪、向外发散，而不是向内填补。所以从这个角度讲，感冒患者也不适合服用这类补益药。

此外，任何与补肾益脑丸类似的偏热性、偏滋补的中成药，都不适合感冒发热患者服用。▲