受访专家：东南大学附属中大医院骨科副主任医师 任可

脚部长茧，既不舒服也影响美观，是很多人的苦恼。人们以为长茧是走路多或鞋子不合适导致的。事实上，脚部长茧可能和足部骨骼变形有关，有几种脚型非常容易长茧。

高弓足：前脚掌长茧。这类人的足弓比较高，会引起趾骨过度负重，引起整个足部的软组织损伤，时间长了负重区域会形成脚垫，最后变成茧子，引发疼痛。早期轻型高弓足可采取在鞋内相当跖骨头处加一厚1厘米的毡垫，并在鞋底后外侧加厚0.3~0.5厘米，以减轻走路时后足出现的内翻倾向。但是，这些措施只能减轻症状，若高弓足加重，应手术治疗。

拇外翻：大脚趾关节处长茧。常见于女性，受遗传因素影响。正常情况下，人的脚会拇外翻15度左右，如果超过就需要干预了。拇外翻除了外形不好看，还会导致脚部爱长茧子。准备运动绷带或者运动员贴敷的胶带，剪成长条状、短条状用于矫正，沿大拇趾向脚后跟开始贴长胶带，注意贴的时候要先将大拇趾回正；用短条状胶带先将大拇趾环绕一周固定，然后将胶带容易脱落的位置一一固定即可。患者可依靠胶带的力量把内侧软组织的肌肉牵拉回正，矫正脚部，特别适合青少年使用。此外，还可用矫正器，但外出时使用不方便。如果病情严重，可进行微创手术。

小脚趾内翻：小脚趾关节处长茧。正常情况下，小趾内翻角度应小于10度，如果过度内翻，就容易磨出茧子。小脚趾内翻经常和拇外翻同时出现。小脚趾内翻也可用胶带矫正：将胶带剪出一个茧子大小的窟窿，然后贴在小脚趾上，将带有窟窿的胶带多贴几层直到茧子不再被磨到为止。夹垫也可用于此类矫正：将夹垫夹在第五、第四脚趾之间。若情况严重，就需要进行微创手术。

锤状趾：脚趾关节上方长茧。这好发于除拇趾外的其余4趾，多见于第二趾，可累及足趾的3个关节即跖趾关节、近侧趾间关节、远侧趾间关节。锤状趾是可以预防的，平时穿鞋要宽松，尽量避免高跟鞋。如果必须穿高跟鞋，注意时间长短，睡前用温水泡脚，按摩足部。患者可通过反复抻直脚趾，慢慢改善症状。（记者 赵珈吟）