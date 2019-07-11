血液流得顺，血管才健康

深圳大学总医院心血管内科主任医师 武晓静 董 博

如果把人体比作一台机器，心脏作为“发动机”，血液就相当于“燃油”，血管就是“输送管道”。若血液流通不畅，长期淤堵在血管中，血管无法负担压力，会逐渐变得狭窄，出现钙化，最终面临破损的危机。

心脏每分钟要向血管中泵出约5升血液，以给全身组织器官提供氧气，同时清除代谢废物。循环功能较差时，血液就会流通不畅，让血管受累。临床发现，如果出现以下情况，就提示血流可能不通畅，要引起重视了。活动时，有胸痛、胸闷、心前区紧缩感或不适，往往提示供给心脏的血管——冠状动脉出现堵塞。表现不典型时，会出现左肩、左臂、下颌、咽喉部痛疼或不适；若具有与活动相关、持续数分钟、可自行缓解等特点，也要提高警惕，可能是心绞痛的不典型表现。如果患者发现自己经常眩晕、犯困、注意力不集中、记忆力减退，或出现一过性肢体运动、感觉异常，提示可能是脑部血流受到影响了。如果出现腿肿、无力、麻木，或行走过程中腿痛等表现，可能与腿部血液循环不畅有关。

早期发现血管堵塞的征兆，及时采取必要的措施，对于挽救生命至关重要。出现以上情况，患者必须及时就诊，寻求专科医生的帮助，必要时进行相关检查，如心电图、冠状动脉和脑血管造影、CT血管成像、核素心肌负荷显像等，明确血管是否有问题、血流是否通畅。

如果血液干净，就不容易藏污纳垢，血液动力也会正常，血管健康。反之，影响血液正常流动，会加速血管老化。良好的生活方式可以减缓血管老化，大家生活中要注意：1.每天测体重。建议家里常备一个体重称，每天测量，能更好地监督自身体重浮动，据此调整日常饮食，保证营养均衡，不暴饮暴食。

2.监测血压。美国梅奥诊所医学专家认为，高血压会给心脏施加压力，使心肌力量变弱。美国心脏协会建议，心脑血管疾病患者应定期监测血压，发生波动要及时咨询医生。

3.戒烟、限酒。研究发现，吸烟、饮酒者一旦戒烟限酒，血管弹性还能恢复，必要时可以在医生指导下借助药物戒断。

4.参加体育锻炼。建议患者根据自身运动习惯和运动能力锻炼，每天最好进行30~60分钟中等强度的有氧运动，如健步走。

5.保持良好心态，定期体检。关注心理健康，筛查是否存在抑郁、焦虑、严重失眠等问题，如有以上情况，建议及早进行心理或药物治疗。坚持定期体检，及时发现身体异样。