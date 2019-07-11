莫名性兴奋 未必是第二春

案例：有位退休的男性朋友向我诉说了自己的苦恼。最近一段时间，他觉得自己心里想到、耳朵听到或看到女人的某个部位，就会出现性兴奋，甚至做梦的内容也多和性有关。妻子的更年期过了好几年，很少和自己同房，他非常苦恼，不知道该怎么办？不敢跟老伴交流，怕她多想，又怕有一天自己把持不住做出什么出格的事来。

其实，不少老年男性朋友都遇到过类似的烦恼，尤其那些虽然年过六十，但身体依然健硕的男子更常见。如今，生活和医疗保健水平的提高，让一些老年男性看上去和中年人差不多，甚至性能力也没有明显衰减。所以，对异性有性的欲望是正常的。

但是，老年男性大多会遇到一个问题，就是妻子不愿配合。很多绝经的女性随着年龄的增长，性欲趋于减退，与老伴存在着性欲差异。此时，妻子应对男性的生理需求予以理解，在自愿的前提下，适度满足伴侣的愿望；如果不愿意勉强自己同房，可对老伴的替代性满足，比如自慰或使用性工具，持默许或假装不知道的态度，给男性一个自我满足的空间。老年男性也应注意安全、卫生地满足自己的生理需求。

从总体上来说，大多数男性在步入老年后，性欲和能力都在走下坡路，如果无缘无故地出现性欲亢进，特别是持续亢进，则需要警惕是否存在反常情况。

其一，需要排除是否存在泌尿系疾病，比如生殖器官炎症会对性器官产生刺激作用，使其对视觉、听觉等方面的性信号更敏感，容易产生性冲动。其二，一些神经系统疾病会削弱一个人对性欲的合理压抑，使其变得举止轻佻、耻感降低，性要求增多。其三，一些心理疾病如躁狂发作，也会促使一些男性性欲亢进，此时，患者会有兴奋话多、情绪高涨以及精力旺盛的表现。其四，单纯的、持续的、强烈的性冲动，也可能是一种心理疾病：性欲亢进，需要就医治疗。

总之，老年男性的性欲如果无故高涨，需要慎重对待，应排除是否为某种疾病的信号，而不宜简单地视之为重返青春。

尤其需要警惕的是，有些年纪较大的男性，与老伴关系疏远或丧偶，可能会出现婚外性行为。有的老人觉得自己年事已高，不会使对方怀孕，因而不愿使用避孕套。实际上，这样做的风险并不小。老年人的免疫功能差，可能因为不安全的性爱方式患上性传播疾病。

总之，老年男性的性需求，应得到适当满足，又要把握分寸，还要注意一些反常情况，必要时应该到正规医院就诊，这样才能从根本上保障男性的身心健康。▲