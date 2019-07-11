中国中医科学院望京医院眼科副主任医师 周尚昆

青光眼是一组以视神经缺损和视神经萎缩为共同特征的疾病，它的危害仅次于白内障，是导致视力丧失的主要原因。

青光眼视神经损害的主要因素是眼压升高。眼压是眼球内容物对眼球壁的压力，正常情况下，眼球内的睫状体产生房水，经瞳孔缘从后房流入前房，再经过前房角的小梁网流出眼外，最终保持一种动态平衡，使眼球形状得到维持，人们可以正常看到事物。倘若房水生成速度过快，或排出通道受阻，房水就会在眼球内蓄积，导致眼压升高。

如果把眼球比作一个大水库的话，那么大坝的安全和上游雨水量及自身泄洪量能力密切相关，当水库水位不断上涨而泄洪通道不畅，超过警戒水位时，水对大坝的压力（相当于眼压）就对水库的安全造成了极大威胁。同样道理，当眼压超过正常范围（1.33kp~2.8kp）时，就会对眼球内组织造成损害，引起视力下降、视野缺损，情况严重者会形成管状视野，比如过马路或行走时看不到周边的东西，甚至导致失明。

我国古代对青光眼治疗就有较为详细的记载，将发病较急的闭角型青光眼称之为“绿风内障”，将发病较缓的开角型青光眼称之为“青风内障”。中医认为，“内肝管缺，眼孔不通”是青光眼发病的主要原因。肝开窍于目，肝藏血，主疏泄，肝胆火热亢盛，热极生风，上泛头目容易导致目中玄府（房角）闭塞，眼内房水排出受阻，导致眼压升高；怒伤肝，过于激动、悲伤或抑郁，容易导致肝疏泄功能失去正常，肝郁化火，容易壅塞目中玄府，房水蓄积眼内，眼压升高；肝郁必然气滞，从而导致血瘀、痰饮、湿浊化生，导致眼内脉络不利，房水运行不畅而发病。病到后期，久病伤肝，肝肾不足，目窍失养，房水瘀滞，眼压常处在较高水平而导致视神经萎缩。

因此，治疗青光眼要重视调肝养肝，从肝论治。对于发病急，眼压急剧升高，导致头眼剧烈疼痛、眼睑红肿、眼球结膜混合充血、角膜雾状浑浊，并伴有恶心、呕吐、舌苔红、口苦等症状者，常考虑肝胆火炽引起，可在西医降眼压的同时用中药清热泻火，可服用龙胆泻肝丸加减治疗；如果在吵架、激动等情绪过激情况下发病，则考虑是肝郁化火，火气上逆攻目引起，可选用清热疏肝的药物，如丹栀逍遥散加减；对于患病时久、视物不清、眼底视神经损伤、视野缺损、眼压基本正常，并伴有腰膝酸软、脉细等症状者，均可辨证为肝肾亏虚，宜采用补肝肾、益精血的中药治疗，可选用加减驻景丸。另外，在青光眼术后视神经保护方面，可采用益气养血法联合针灸治疗。▲