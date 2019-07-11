腋下有赘肉，清清心火

受访专家：河南省中医院治未病科副主任 吕沛宛

腋下有赘肉，有人认为是肥胖导致，有人则说是副乳。但这里面可能有你不知道的养生知识。

河南省中医院治未病科副主任吕沛宛表示，腋下长肉原因可不少，大体分三种。首先，长期从事体力活动的人腋下容易变得粗壮，平时运动量少和肥胖的人脂肪也容易堆积在腋下。其次，副乳腺也会导致腋下长肉，如果发现两边腋下长的肉不对称，且大小不一，并在月经来前有胀痛感，月经过后痛感消失，很可能就是副乳。第三，从中医角度看，腋下长肉，同时又伴随舌质红、烦躁不安、心绪不宁，则是心火旺盛的表现之一，需要按摩、艾灸或刮痧极泉穴来泻心火。

腋窝下的极泉穴位于腋窝顶点有脉搏的地方，属手少阴心经，此穴位有宽胸理气、通经活络的功效，可去除体内的郁火毒素。日常生活中，如果感觉胸闷、肩部抬举困难时，可每次揉按此穴5分钟，早晚各一次。也可到正规医院请医生进行艾灸或刮痧治疗。需要注意的是，此穴处皮肤娇嫩，揉按手法要适宜、轻柔，不宜过重。(特约记者 戴秀娟)