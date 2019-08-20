河南省中医院：要求整改

18日媒体报道称，河南省中医院西区医院强制医生、护士找人住院，找不到人将扣工资。昨天，河南省中医院回复北京青年报记者称，河南省中医院西区医院是独立法人单位，与河南省中医院开展医联体合作仅20天，目前河南省中医院已要求河南省中医院西区医院立即整改。

据媒体报道，河南省中医院西区医院强制要求医生、护士每人找5人住院，否则就要扣工资。记者暗访时，医院职工承认此事为真，并且多拉人住院还能有奖励。此外，当地媒体前往医院采访时，遭遇院方工作人员抢夺摄像设备、私人手机、强行带到房间等阻挠采访行为。

北青报记者注意到，河南省中医院西区医院原名郑州西区中医院，今年5月份与河南省中医院签订合作协议，郑州西区中医院正式命名为河南省中医院西区医院。河南省中医院官网介绍，河南省中医院西区医院位于郑州市高新区梧桐街和金梭路交叉口西北角，总占地约25亩，建筑面积3.3万平方米，开放床位560张。拟设30多个临床门诊科室，11个病区。

媒体报道后，河南省卫生健康委员会表示，目前已关注到此事，已要求相关单位进行调查。昨天下午，河南省中医院宣传统战部工作人员告诉北青报记者，郑州西区中医院是一个独立的法人单位，报道中的“河南省中医院西区医院”是医联体名称，并非河南省中医院下属单位。工作人员介绍，河南省中医院西区医院正式开诊时间是7月28日，距媒体曝光“拉病号”事发时间不过20日。

媒体报道后，河南省中医院已开展调查工作，就媒体报道中提到该医院存在的“拉病号”和“阻挠媒体采访”的问题，已要求河南省中医院西区医院尽快整改，并建议医院主管领导立刻停职。

河南省中医院工作人员称，目前已向河南省中医院西区医院明确要求，如果郑州西区中医院不接受河南省中医院监管，河南省中医院将取消与郑州西区中医院的合作。河南省卫生健康委员会工作人员表示，省卫健委已关注到此事，目前已要求相关医院对此事进行调查。（记者 张月朦）