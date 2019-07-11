爆发性心肌炎易漏诊 死亡率高达80%

感冒虽是小事，但感冒后如果出现爆发性心肌炎，可就没那么好治了。

华西四院院长李晓松去世！从感冒到去世仅一个月

华西公共卫生学院(华西第四医院)院长李晓松于7月4日下午14:29分去世，享年56岁。夺走李晓松院长生命的，正是爆发性心肌炎！

据悉，6月初，刚从武汉出差返蓉的李晓松院长突感身体不适，疑为感冒，至6月3日入华西四院，判断为心脏问题，随即于下午转入华西医院心内科。后确诊为爆发性病毒性心肌炎，即刻送进心脏内科重症监护室(CCU)，但他很快出现心脏停搏现象，在立即使用体外膜肺氧合(人工肺)之后，一直处于昏迷状态。

7月4日下午14:29分，李晓松因心肌炎并发症颅内出血医治无效去世，享年56岁。

爆发性心肌炎极易漏诊，且死亡率高达80%

爆发性心肌炎可在各年龄段发病，多发于孩子和年轻人，往往是上呼吸道感染时导致的。 一般在感冒后数天或2~3周后发生，症状有轻有重，但因为轻者症状不明显，所以容易出现漏诊。

爆发性心肌炎通常是由于病毒感染导致的，一是病毒直接作用心肌，导致心肌炎;二是免疫反应，人感染病毒后在自身免疫的过程中，免疫系统对人体正常细胞进行攻击，造成对心肌的伤害。

第四军医大学西京医院心脏外科俞世强主任介绍，如果不及时治疗，就容易出现严重的心律失常或出现心力衰竭甚至是心源性休克，如得不到及时抢救，死亡率可达70%~80%。

但若救治得当，患者心功能可完全恢复，预后较好。阜外医院成人外科中心副主任医师孙宏涛介绍，早期急性病毒性心肌炎一般经过严格的休息，补充营养、药物治疗后大多数可以治愈，心肌细胞在三个月的休养生息后或症状消失。

感冒发烧后一定要注意休息，出现胸闷心慌要警惕

感冒发烧后一定要休息，加强营养，避免劳累，更不能做剧烈运动。杭州第一人民医院心脏中心主任王宁夫说，五六十年代时，感冒发烧都要休病假，而现在大家生活水平提高了，工作节奏快了，反而不重视病后休息，觉得感冒发烧是小病，没关系，有时往往就容易出问题。

俞世强主任提醒，平时生活中还要判断普通感冒和暴发心肌炎的区别。暴发性心肌炎有一些“特殊”的感冒症状，除了发烧、全身酸痛、咽喉痛、腹泻等普通感冒症状外，可能出现胸闷、心悸、气喘、眼前发黑等。

如果出现上述情况，建议患者及时就医，做个常规的做个心电图和抽血检查以排查心肌炎。



本文参考：

①四川大学华西公共卫生学院官网：《讣 告》

①健康时报总第1142期16版《重症心肌炎来势很猛》

②健康时报总第1322期15版《感冒后别摊上爆发性心肌炎》

③健康时报总第1435期16版《小儿病毒性心肌炎休息是最好的药》