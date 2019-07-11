饭后喝酸奶 真能助消化？

酸奶营养丰富，美味诱人，很多人喜欢饭后来一杯。一些人认为酸奶既帮助消化又可减肥。实际上，喝酸奶可以促进胃酸分泌，其中所含有的益生菌，有助于促进肠道健康。但是，酸奶自身是没有消化酶的，并不能直接帮助消化。而且，酸奶本身也含有一定热量，吃饱饭再喝酸奶就等于额外摄入这些热量，长期如此可能导致发胖。

酸奶自身并没有消化酶

“人们常说‘多喝酸奶有助于肠胃消化’，实际上指的是酸奶中的蛋白质可促进胃酸分泌，乳酸也降低胃内的pH值，从而激活胃蛋白酶帮助消化食物，但是酸奶自身并没有消化酶，并不能起到直接促进消化的作用。”武警广东省总队医院营养科副主任曾晶介绍。

专家进一步解释，通过多种益生菌在牛奶中生长繁殖、使牛奶发酵制成酸奶，这些益生菌进入肠道后有助于维持肠道微生环境的平衡、促进肠道蠕动。不过，日常生活中常见的酸奶中，常见的菌群有乳酸杆菌、乳双歧杆菌等，这些菌群不耐酸，当经胃进入肠道时，在胃部的强酸环境中大部分已经失去活性，无法发挥益生菌的活菌作用。

曾晶介绍，要让酸奶中的益生菌在肠道中发挥活菌促进肠道健康作用的功效，一般需要满足三个条件：一是进入肠道后仍然是活菌；二是这类菌群对于个体的肠道是有益的；三是活菌数量需要达到一定的数量才有药理作用。大部分酸奶难以满足这三大条件，因此酸奶中的益生菌在胃肠道中更多的是发挥益生元作用，即细菌的菌体成为促进肠道活菌生长繁殖的营养成分。

选酸奶要看营养成分

由于酸奶所发挥的消化作用并不明显，曾晶建议，一般喝酸奶，应主要关注其营养价值，从营养成分中挑选合适自己的产品。

“酸奶是我们人体优质蛋白质和钙的主要食物来源，对于乳糖不耐受人群是一大利好。”专家介绍，酸奶在发酵过程中，蛋白质部分水解，乳糖半水解为半乳糖，更利于人体吸收，对于相当一部分乳糖不耐受人群来说，喝完牛奶后常感觉到肚胀、想呕吐等不适症状，但是喝酸奶则没有相关症状。

在挑选酸奶时，可先关注标签里食物营养成分表中的蛋白质含量。普遍来看，100克牛奶含有3克的蛋白质，酸奶比例稍低一些，尽量挑选蛋白质含量接近3克/100克的产品，这样营养含量多一些。

专家建议，对于长期便秘、吃抗生素、感冒发烧过后、经常消化不良的人群，可适当喝益生菌饮料或酸奶，“抗生素会引起肠道菌群紊乱，因此服用抗生素的人应经常喝酸奶来调整菌群平衡，改善肠道功能。在停药之后，继续喝一段时间酸奶，可促进人体肠道菌群恢复平衡。”

值得注意的是，酸奶的成分中含有脂肪、糖，一般碳水化合物比例越高，糖分越多。“我们膳食平衡中提到每天摄入糖量最好不超过25克，有的酸奶100毫升含有10克糖，那么喝一大瓶就糖分超标了。” 曾晶提醒，长期、过多食用含糖量高的食品，容易造成肥胖、高血脂。尤其是儿童，因为很多乳酸菌饮品口感颇佳，小朋友容易贪饮而造成过量，从而导致蛀牙等问题。

消化不好？让身体动起来！

曾晶介绍，对于消化不好的人群，不要指望通过喝酸奶提高消化能力，“我们应该先分析消化不好的原因，常见的主要有三类，一是胃肠动力减弱，这类比例是最高的；第二是消化酶不足；第三是高脂高蛋白饮食导致肠胃高负荷运作。”

因此，可以从生活习惯方面去调整。对于最常见的胃肠动力不足问题，最直接有效的方法就是运动，避免长期久坐，要让身体活动起来，这样肠胃动力才会激发；酸性的食物可以促进分泌胃酸、胃液的增加，因此可以适当喝点酸梅汤、柠檬水、山楂等促进分泌胃液。在饮食方面，注意烹饪方式的调整，避免煎炸烧烤等使食物质地坚硬的烹饪方式，少吃粘滞性强而不好消化的食物，如珍珠奶茶、汤圆等。

专家提醒，最近夏天喝冷饮吃冰冻水果的人增加，过冷的食物，会使胃肠黏膜血管收缩，暴饮暴食或在进食过程中饮用大量水、茶，会使胃容量短时间膨胀，这些都会影响消化液分泌及胃肠动力，进而造成消化不良。因此夏日吃冰要适度，饮料、冰冻水果等从冰箱中取出后可在室温放置十来分钟后再进食。