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学生体质健康将与结业挂钩

2019年07月11日08:52 来源：健康报网

日前，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，强调坚持“五育”并举，全面发展素质教育。《意见》指出，要强化体育锻炼，除体育免修学生外，未达体质健康合格标准的，不得发放毕业证书。

《意见》强调，要坚持健康第一，实施学校体育固本行动。严格执行学生体质健康合格标准，健全国家监测制度。开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每名学生掌握1项至2项运动技能。广泛开展校园普及性体育运动，定期举办学生运动会或体育节。鼓励地方向学生免费或优惠开放公共运动场所。通过购买服务等方式，鼓励体育社会组织为学生提供高质量体育服务。精准实施农村义务教育学生营养改善计划。健全学生视力健康综合干预体系，保障学生充足睡眠时间。（杨金伟）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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