孩子看病如何才能不“扎堆”？三甲医院患儿盈门 社区医院门庭冷落

● 儿科医生稀缺是家长选择三甲医院给孩子看病的因素之一。《2015年中国卫生统计年鉴》公布的数据显示，我国儿科医生总数有所下降，平均每1000名儿童只有0.43位儿科医生，与全国平均每千人配备2.06名医师水平相比相差甚远。

● 全国所有的三级甲等医院都开展了远程医疗服务，而且覆盖了全国所有的贫困县，正在向乡和村延伸。在一定程度上缓解了儿科医疗资源分布不均的现状。

● 随着多种诊疗手段的出现，有专家表示，父母可根据孩子患病的情况，选择不同级别、不同类型的医疗机构。

“生活在大城市，看病难！给小孩看病更难。”很多家长都深有体会。每到流感高发季，儿科看病难问题就会更加凸显。孩子一旦生病，家长只想带着孩子去最好的医院，找最好的专家就诊。但是不是孩子生病，就必须直奔三甲医院求医问药呢？近日，中国妇女报·中国女网记者针对此现象进行了采访。

三甲医院儿科门诊爆满

在北京某三甲医院的儿科门诊，记者看到候诊大厅的座位已坐满了带着孩子来看病的家长，因问诊的家长众多，走廊上也站满了人。呼叫器有序地叫着小患者的名字，也许是天气有点儿闷热，一股烦躁压抑的气氛扑面而来。

在儿科门诊室门口的走廊外，记者看到一名约三岁的孩子睁着一双大眼睛东张西望，眼神里充满了好奇，看上去一脸的懵懂。但抱着她的妈妈，却神情恍惚，显得有些焦虑。

这位妈妈对记者说：“孩子昨天还活蹦乱跳，今天早上起来却发现他没什么精神，一量体温，39℃。”孩子身体的异常让这位妈妈一下子紧张起来，于是天还没亮，就让孩子的爸爸专程来三甲医院儿科门诊挂号。

“回去多喝热水，不要吹空调，这是病毒性感冒，按时吃药，病情可能还会有反复，不用担心。”大夫的嘱托，让这位妈妈悬着的心终于放下了。

“最近每天都会有家长带着小朋友来问诊此类病毒感冒的病症。天气炎热，家里吹空调，导致室内外冷热不均，小朋友们抵抗力弱的话，就容易感冒。”在这家医院工作的马医生说。“我每天接待的门诊量能达到100～150名，有时候连吃饭、上厕所的时间都压缩了。”和记者聊起自己每天出诊的情况，马医生感叹地说，真是忙得脚不沾地了。

经过记者的走访了解，类似这样的三甲医院儿科门诊，候诊时间常常多达七八个小时，有些家长要看专家号往往是天还没有亮就去排队挂号，日门诊量高峰时段甚至破万，与此形成鲜明对比的是，一些二甲医院或者社区医院门诊量却少之又少。

相较于其他类型的医疗机构，三甲医院医生经验丰富，医疗设备、药品也更全，北京儿童医院小儿骨科主任医师张学军表示，遇到孩子患有疑难重症，家长一定要重视。然而现实情况是，即使孩子只是患有轻微感冒，父母也不惜排长队带孩子到三甲医院就诊。

记者在这家医院的候诊大厅对孩子就诊问题采访了多位家长，对于为什么不带孩子去二甲医院或者社区医院就诊时，很多家长表示，带孩子来这里看病，看中的就是三甲医院专家多、实力强。

儿科医师稀缺问题待解决

是不是所有的家长一旦发现孩子生病都会去三甲医院呢？一位有医学背景的家长在接受记者采访时说：“是药三分毒，确定是普通感冒、拉肚子的，我一般都自己处理，能食疗的尽量食疗，倘若实在没有效果，再用点药物作为辅助治疗”。这位家长还表示，孩子生病，作为家长担心是肯定的，但不用过度紧张，要用健康理性的方式爱护孩子。

一位在三甲医院工作了11年的儿科大夫池医生表示，“很多孩子的病没必要到三甲医院来治疗，像感冒，发烧，拉肚子这些常见病，其实在社区医院，或者是二级医院就可以解决。特别是遇到孩子扭伤等需要及时治疗的情况，应立即就近就医，非要去三甲医院就诊反而会耽误最佳治疗时间，那就得不偿失了。”

但大多数家长并没有医学背景。长沙的姜女士说出了自己的困惑， “就一个孩子，一生病当然紧张，想要给孩子看好病，只能选择设备先进、诊室齐全的三甲医院。而且我们这里的社区医院也根本没有设立儿科诊室”。

其实，儿科医生稀缺是家长选择三甲医院给孩子看病的因素之一。《2015年中国卫生统计年鉴》公布的数据显示，我国儿科医生总数有所下降，平均每1000名儿童只有0.43位儿科医生，与全国平均每千人配备2.06名医师水平相比相去甚远。

针对婴幼儿看病难的热点问题，成都市相关部门采取了增加儿科门诊、急诊医护人员数量和住院床位等措施，以缓解婴幼儿医疗资源紧缺现状，但挂号难、排队久、医护人员不足等问题依然存在。成都市政协委员刘英曾对新都区妇幼保健院进行了走访调研，她发现儿科医生的招引和流失都存在很大的问题。

为解决儿科医师稀缺的问题，2016年，国家卫计委提出力争2020年儿科医师达14万人以上；教育部提出力争2020年每省至少1所高校开办儿科本科专业。

但如何尽快解决培养儿科医生到儿科医生能上岗这段过渡期？太原市妇幼保健院院长郭进升建议，在省、市级儿童医院建立儿科医生培养基地，动员内科医生直接进入省、市儿童医院或有儿科设置的综合医院，内科医生经考核合格后给其颁发儿科医生职业证书，使这部分医生同时具有成人内科专业和儿科专业执业资格，充实到各级各类医疗机构，快速解决儿童看病就医的需求。

多种诊疗手段让孩子获益

针对三甲医院与社区医院儿科医疗资源分布不均的问题，武汉儿童医院呼吸科主任王莹建议，应尽快建立儿童就医分级诊疗网，让各级医疗资源得到最大程度发挥。

浙江大学医学院附属儿童医院在儿童疾病分级诊疗方面进行了一些探索。浙大儿院与省内外近40余家综合性医院和妇幼保健院建立紧密协作关系，牵头建立浙江省儿童疾病临床数据库，并制订儿童常见疾病的标准化诊疗方案和临床路径管理方案，规范儿童疾病的诊治，探索建立儿童疾病分级诊疗模式的评价体系，以此推动儿童专科诊治同质化服务。形成覆盖全省、辐射全国的儿科协同发展网络，辐射带动各地医疗服务能力提升。

国家卫健委主任马晓伟曾表示，现在全国所有的三级甲等医院都开展了远程医疗服务，而且覆盖了全国所有的贫困县，正在向乡和村延伸。

“网上医生”的出现在一定程度上缓解了儿科医疗资源分布不均的现状。家住北京朝阳区的张女士，就是根据实际情况，为她三岁孩子选择了网络问诊。据她回忆，孩子前一天吃了一点儿虾仁，第二天身上就冒出很多红点点，感觉可能是海鲜过敏。本想去医院看病，但挂号排队时间过长，怕耽误了孩子的病情，于是选择了网络问诊。

在视频连线“网上医生”后，根据张女士对孩子病情的描述，“网上医生”及时做出了诊断。张女士说：“按照医嘱抹药并忌口，一个星期后，孩子的湿疹明显好了很多，病情得到及时治疗，还免去了排队挂号之苦，真是省时又省力。”

随着多种诊疗手段的出现，有专家表示，父母可根据孩子患病的情况，选择不同级别、不同类型的医疗机构。积极利用多种渠道尽量获取信息，找到最适合孩子的就医路径这一点很重要。

“无论是社区医院，还是三甲医院，我们都希望能够享受到同样的医疗资源。让孩子在家门口就能看上病。”一位孩子的妈妈说出了自己的希望。