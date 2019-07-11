眼底病变须重视，它是疾病“信号源”

都说眼睛是心灵的窗户，在医生的眼中，这扇窗也是人体健康的信号源。眼底病变在糖尿病、高血压等慢性病患者身上极为常见，但我国患者对视网膜病变知识掌握度比较低，而且不重视眼底筛查，往往会错过最佳诊疗时机。

近来，人工智能等新技术手段助力，让眼底筛查快速、准确地覆盖到更多人群，特别是医疗条件不甚发达地区的基层医院。日前，在南通大学医学院桑爱民教授、吴辉群副教授的联合指导下，该学院本科生韦华根团队开发出的远程智慧眼底筛查云平台项目，利用人工智能查找眼底视网膜血管的微小变化，为病程研判及治疗提供参考。

眼底病变与多种慢性病有关

目前，我国已有1.1亿糖尿病患者和2.8亿高血压患者，数量居世界第一。

一些糖尿病患者对糖尿病缺乏全面认识，导致其自身血糖没有得到有效控制，进而产生各种并发症，其中糖尿病视网膜病变（糖网病）在糖尿病眼部并发症中最为常见，也是导致糖尿病患者失明的主要原因。约30%的糖尿病患者会发生视网膜病变。专家表示，糖网病初期对患者视力影响较小，后期患者视力下降，眼前可能会出现漂浮球状物体，最终恶化者会导致失明。

眼底病变的情况在高血压患者身上也极为常见。临床上70%的高血压患者都有眼底病变的症状。此外，眼底病变与其他慢性病也存在关联。临床研究表明，视网膜血管直径改变是冠心病的独立危险因素之一，视网膜微血管的改变可预测脑卒中的发生、反映阿尔茨海默病的风险。

“国内外经验表明，高血压、糖尿病的并发症是可防可控的，关键是要及时发现高危人群和患者，积极采取健康的生活方式等综合防控手段。”南通大学医学院副教授吴辉群说。

无创检查发现潜在危机

眼底是位于眼球内后部的组织，包括视网膜、视乳头、黄斑以及视网膜中央动静脉等。其中，视网膜血管是体现全身血管情况的一个缩影，是唯一可用通过检眼镜直接检测到的血管。

通过眼底图像，医生可诊断各种眼病及内科病和脑系科的疾病。“慢性病的眼底改变主要有视网膜微动脉瘤、出血斑点、硬性渗出、棉绒斑、静脉串珠状、视网膜内微血管异常（IRMA），以及黄斑水肿等。例如，高血压患者眼底动脉走形僵直，严重者动脉会呈银丝样的改变，糖尿病患者可能会出现血管形状改变，出血，甚至新生血管等症状。”吴辉群告诉记者。

临床中有多种类型的眼底检查。一类是直接观察法，另一类通过先进的医疗设备实现，如眼底照相术、眼底血管造影术和脉络膜血管造影术，以及眼底OCT，血管OCT和电生理检查。通过眼底镜快速、无创观察眼底，医生能对高血压、动脉硬化、糖尿病视网膜病变、阿尔茨海默病等病情做出诊疗判断。

临床指南明确指出，糖尿病等内分泌疾病患者每6个月或者1年就要做一次眼底检查。病人在内分泌科确诊后，医生会建议患者去眼科做眼底镜检查，眼底检查根据检查的内容不同价格在几十至几百元不等。但我国患者主动接受眼底检查的意识还不够充分，对视网膜病变知识掌握度也比较低，往往错过了诊疗的最佳时机。

技术助力让眼底筛查更精准

一些疾病会产生连锁反应，导致身体其他部位跟着生病，这对医生的能力提出了更高的要求。

看多少病人能成为一名有经验的眼底阅片医生呢？有研究者认为需看病人或阅片3万人次才能成为一名有经验的眼底阅片医生，也就是说如果每天平均看10个病人，10年才能有经验。

“中国眼科医师尤其是眼底病专业医师较少，潜在眼病的患者过多，这使得眼科医生负担很重。”吴辉群感慨道，国内三甲医院无论在医师资源还是经验资质上都占有更多优势，但基层医疗机构的服务能力与之相比就略显单薄。

而人工智能技术的发展，可将资深医生的丰富经验转移并应用到基层医疗机构，快速、大批量地阅读眼底图像，节约大量时间和经济成本，对慢病的早期发现与病情监测有促进作用。从2015年起，吴辉群团队开始致力于远程智慧眼底筛查云平台的开发。他们通过眼底镜快速无创观察眼底，再利用人工智能技术准确读片，查找眼底视网膜血管的微小变化，如微血管瘤、渗血、出血等，就可判断高血压、糖尿病、动脉硬化等慢性疾病严重情况，并借此检查结果作出病程研判及治疗参考。

“经过前期眼底图像病灶识别深度学习，平台具备了依据眼底图像对病患症状做出判断和预测的能力。用户上传眼底图像后，平台能自动识别出病灶，并对它进行一个定量的特征提取。”吴辉群对记者说。目前该平台已和南通第一人民医院、南通爱尔眼科医院进行合作，反馈良好，面向基层社区的推广也将在接下来的几个月内进行。吴辉群预计在未来2—3年内待医疗器械许可证审批下来，这项技术会让更多人受益。（季天宇 张 晔）