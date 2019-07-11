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夏天吃鸭 清热滋补

2019年07月11日08:28 来源：广州日报

民谚有云，“冬天吃鸡，夏天吃鸭”。不温不热的鸭肉蛋白质含量比其他畜肉含量高得多，脂肪含量适中且分布均匀。夏季，人们少食短睡，需要食物进补，但夏季进补又不宜用肥腻、燥热之物，因此食用鸭子更为合适。

汤品：石斛花炖水鸭

广东人讲究不时不食，在岭南地区的汤品里，夏季有一例名汤：莲蓬冬瓜煲水鸭，选用当季最时令的莲蓬、冬瓜和水鸭，消暑养阴。

佛山皇冠假日酒店中餐厅最近新推出一款养生汤品——石斛花炖野生水鸭，受到不少“吃货”追捧。

石斛花，清香，温和养胃，能解郁。揭开炖盅盖，淡黄色的石斛花漂浮汤面，发出阵阵清香，汤品入口清甜，最特别的是鸭肉，本以为野生放养1年半的鸭子肉会“很柴”，其实并不是，汤里的鸭肉纤维清晰，肉滑而有嚼头，肉质甜而有回甘，越嚼越想吃。

下酒菜：盐焗鸭

炎炎夏日，宅在空调房里叹啤酒相当惬意，这款盐焗鸭就是下酒的最佳搭配。

做盐焗鸭不难，先将水鸭斩件，放入适量的味料腌制。值得注意的是，因为鸭腿部分肉质较厚，所以需要腌制的时间较长，中途要翻面使其入味均匀。在盆底放入新鲜香茅，放上鸭件，生焗一个半小时。生焗是粤菜中独有的烹饪手法，这款生焗盐焗鸭，几乎收干鸭身水分，就像吃牛肉干一般，鸭肉的纤维丝丝分明，非常有嚼头。

下饭菜：啤酒鸭

啤酒鸭是一道名菜，据传起源于清代。主料为鸭子和啤酒，将鸭肉与啤酒一同炖煮成菜，使滋补的鸭肉味道更加浓厚，鸭肉不仅入口鲜香，还带有一股啤酒清香。

啤酒鸭的做法并不难，洗净的鸭块热锅翻炒至金黄色，放入啤酒和花椒等配料同焖即可。啤酒鸭所特有的爽辣口感不但激活味蕾，还更突出了鸭肉本身的甘甜。（高敏华）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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