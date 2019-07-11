炎热的夏天，人不但没有胃口，还容易消化不良、烦躁干渴。出现这样状况的人群可常喝三款粥，能帮助缓解夏季不适。

红豆小米粥。取适量红豆、小米，将红豆清洗干净，浸泡半小时到一小时，备用；小米洗净，浸泡1小时备用。两者同入砂锅，加水500毫升熬煮，大火煮开后，转小火慢慢焖煮。在众多的养胃粥方之中，小米粥一直是代表粥品。小米味甘，性温、平和，有健脾和胃、补益虚损、滋阴养血的功效，可防治脾虚反胃、呕吐，改善产妇虚寒的体质。《本草纲目》记载，小米“治反胃热痢，煮粥食，益丹田，补虚损，开肠胃”。现代研究表明，小米含有丰富的氨基酸、蛋白质、维生素B1、B2，其含有的色氨酸还可以安神、助睡眠。红豆清心养神、健脾益肾，有高纤维低脂肪的特点，能有效补益身体虚劳。

老菜脯粥。取适量大米、肉末、芹菜，1/4老菜脯；米洗好后倒入砂锅里，放入4倍清水；菜脯洗干净后切碎，跟蒜蓉过油炒香；把肉末、炒过的菜脯、芹菜末一同放入砂锅，再根据个人口味适当添加胡椒粉等调味。沿海地区气候湿热，人们多多少少会出现积食、食欲不振的情况。菜脯是广东地区有名的特产，由萝卜干腌制而成，具有消食开胃的效果，非常适合夏季食用，且存放越久，食疗效果越好。

丝瓜粥。取丝瓜、粳米适量（比例大致为2:5），丝瓜洗净，去皮、切块；将米淘干净后放入锅中，加适量清水，放在大火上烧开后，转为小火熬煮；粳米煮熟后再加入丝瓜，煮沸后等待5~8分钟，就可以食用了。丝瓜味甘，性凉，归肺、肝、胃、大肠经，具有清热化痰、凉血解毒的功效，适于缓解夏季烦渴、痰喘咳嗽、肠风痔漏、白带过多、尿血、乳汁不通、痈肿等症。

对于健康人群来说，喝粥的确能够起到一定的养胃作用。但如果经常喝粥，没有咀嚼动作，会抑制唾液淀粉酶的分泌，不仅使得食物在口腔内消化率降低，增加胃的负担，也会影响食物的消化吸收。对糖尿病病人来说，粥的升糖指数较高，应尽量少喝。另外，也可根据个人体质适当增加食材，体虚偏热者可加蒲公英或者夏枯草；体质偏寒凉者可适当加黄芪和党参；加牛肉可以补充气血、滋养肠胃；加羊肉能够起到益气补虚和温中暖下的作用。▲