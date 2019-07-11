夏天喝点带“味”的水

炎炎夏日，人体出汗增多，饮水成为这个季节重要的“养生课”。东南大学公共卫生学院营养与食品卫生学系副教授王少康告诉《生命时报》记者，大热天喝点带“味”的水，不但能达到补水的目的，还能带来一些额外的好处。

带酸味的柠檬水，促进食欲。受天气影响，人的食欲在夏季会相对降低。喝点带酸味的柠檬水，可刺激胃液分泌，帮助消化。此外，柠檬中还含有多种有益健康的活性物质，比如类黄酮、橙皮甙、柚皮甙等。尽量选择鲜柠檬，切薄片以利于柠檬清香味道溶出，水温以不烫手为宜，一大片带皮柠檬可以用1升水冲泡，没有柠檬味道换新的即可。剩下的柠檬可在暴露表面涂一层蜂蜜锁住水分，或放入保鲜袋中冷藏保存。

带甜味的蜂蜜水，加倍补水。蜂蜜果糖含量丰富，吸水能力强，可将水分子带入小肠、大肠以延长其在肠道内的停留时间，起到一定补水作用。即便喝白开水感觉特别干渴，喝一些淡蜂蜜水，小口小口地慢慢咽，就会觉得舒服许多。蜂蜜水能润滑肠胃促进排便，适宜便秘人群，糖尿病患者、痛风患者、未满一周岁婴儿都不宜饮用。500毫升水可以加1勺蜂蜜冲，味道要足够淡，一天最多两勺，并适当减少正餐主食的量，以降低糖分给人体带来的负担。

带苦味的苦瓜水，清热解暑。《本草纲目》记载苦瓜有“去邪热、解劳乏、清心明目”的功效。《泉州本草》记载苦瓜“主治烦热消渴引饮，风热赤眼，中暑下痢。” 苦瓜含有的苦瓜素、苦瓜皂甙、类黄酮等化合物在降血糖、抗氧化及预防肥胖方面有一定效果，将其放于水中不仅清热解暑，还利于三高患者调节内分泌。脾胃虚寒、低血压、低血糖的人要慎饮苦瓜水。鲜苦瓜片可放入60℃左右水中浸泡，或将其煮沸，放凉饮用。苦瓜水不宜喝多，每天约300~500毫升。

带辣味的生姜水，预防空调病。在空调房时间太长很容易受寒，加上一直不出汗，会使人头痛、头闷、恶心，还会出现食欲低下、拉肚子等症状。生姜具有温中散寒、发汗解表的作用，用生姜泡水对预防和治疗“空调病”非常有效。对上班族来说，夏天可以常喝生姜水，取生姜3~5片，用沸水沏开。需要提醒的是，手脚心发热、便秘、口臭的人不适合喝生姜水，以免加重不适。

带咸味的淡盐水，补充电解质。无机盐离子对于维持细胞的离子平衡、保持细胞形态功能有至关重要的作用。对于进行大量运动的人来说，身体汗液流失严重，体内的电解质也随之流失，导致除口渴外，有时还会全身无力并伴随恶心的感觉，此时喝点淡盐水，能及时补充流失的离子，防止出现低血钠症等不适反应。1升白开水中可以加入0.15克（调味勺一小勺）盐，使水有微微咸味即可。没有大量出汗、口重的人没必要喝淡盐水，以免导致钠摄入超标。

最后提醒大家，夏天喝水的温度不能太热也不能太凉，喝凉水会使胃肠黏膜突然遇冷，从而使原来开放的毛细血管收缩，引起胃肠不适甚至腹泻；而过烫的水进入食道，易破坏食道黏膜，诱发食道癌。▲