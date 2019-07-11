酸梅汤酸酸甜甜，喝完之后神清气爽。许多人夏天都用它来解渴和开胃，但对于糖友来说，选择酸梅汤要十分谨慎。

酸梅汤清朝就在京城盛行，有《清俾类钞》记载：“酸梅汤，夏日所饮，京、津有之。以冰为原料，屑梅干于中，其味酸。”现在家庭自制酸梅汤一般也是多用乌梅干、酸梅干加冰糖来熬煮。乌梅中含有丰富的多酚类物质，但制干之后含量减少，再放于水中稀释更是所剩无几，因此想靠喝酸梅汤达到抗氧化、降血脂的目的是不科学的。

酸梅汤的酸来源于柠檬酸、苹果酸等有机酸，酸味能够让人生津解渴，但武汉市中心医院临床营养科副主任医师许淑芳介绍，无论是自制还是超市售卖的酸梅汤，由于乌梅味道酸涩，通常会加入较多冰糖来改善口味。超市某酸梅汤配料表中冰糖排在乌梅之前，其每100毫升碳水化合物含量为9.8克，这些碳水化合物多为添加糖，一瓶500毫升的酸梅汤喝下，添加糖摄入量即可达到近50克。世界卫生组织建议每人每天添加糖摄入量不超过50克，最好控制在25克左右，这一杯酸梅汤喝下给人体带来了“甜蜜的负担”，摄入的过多能量则存储于体内，增加肥胖风险。市面上大部分售卖的酸梅汤没有标注糖含量，更加难以了解其中糖分含量。由于液体消化吸收速度比固体要快，因此其升糖效应也十分明显，糖友喝酸梅汤等于喝了一杯酸味的浓糖水，自以为清凉解暑，实际对控制餐后血糖十分不利。另外夏日炎炎，许多酸梅汤多为加冰的冷饮，有些糖友胃肠敏感，喝了冷饮后容易引起腹泻等胃肠功能紊乱情况。

糖友夏季补水，许淑芳建议还是以温热白开水为主，每天喝够1500~2000毫升，对酸梅汤这种含糖饮品要避而远之。（记者 李 爽）