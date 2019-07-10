“2019中国神经精神疾病高峰论坛”举行 探讨神经精神疾病难题

近日，“2019中国神经精神疾病高峰论坛”在京举行，会上，2019中国神经精神疾病周(CNPDW)启动，并就抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森三大神经精神疾病问题的现状及诊治情况，三位业内专家接受了媒体群访，给出了他们的诊治良方。

控制症状，恢复社会功能是抑郁症治疗的重要目标

抑郁症是一种复杂的多维度、异质性精神障碍疾病，WHO报告显示，中国有超过5400万人患有抑郁症，占总人口的4.2%。抑郁症不仅表现出情绪症状，还会产生躯体症状和认知症状，如注意力、执行功能、记忆、反应速度等的缺陷，患者无法正常工作和学习，严重影响其社会功能，进而增加患者及家庭的经济负担。

复旦大学附属华山医院精神医学科主任施慎逊表示，抑郁症治疗的目标是全面症状缓解，恢复社会功能。而要达到这个目标，治疗就要系统，即急性期治疗、巩固期治疗、维持期治疗。通常抑郁症第一次发生急性期治疗是8到12周，主要的目标是快速地控制症状，一旦症状控制好，症状得以缓解，就能提高治疗依从性，提高功能恢复，3个月治疗好以后，绝大部分患者一般都需要巩固治疗。巩固治疗比较好的时间是半年，初发可以考虑逐渐减药，如果是反复发作就需要维持治疗，维持治疗至少要一两年以上。通常，抑郁症是一个复发率很高的疾病，如果复发一次，以后再复发几率就可能增高，2年之内复发，再复发机率可能是70%，对反复发作的需要更长时间的维持。

施慎逊指出，目前抑郁症治疗依然充满挑战，治愈率低、复发率高、残留症状多，导致社会功能恢复不佳。因此，在抑郁症治疗早期即应该关注情感、认知、躯体症状的全面改善，尤其是认知症状的改善对提高治愈率，降低复发率和减少残留症状意义重大，也有助于患者回归正常的工作和生活。此外，抑郁症治疗过程要特别注意患者体验，在不同的就医阶段，除了与患者和家属进行良好的沟通，建立治疗信心外，也要注意选择合适的药物，让患者更好的配合治疗。而早期，抑郁症的治疗药物主要关注情绪症状的改善，近年来，随着抗抑郁药的研发不断升级，目前已有药物可全面改善认知、躯体和情绪症状。

阿尔茨海默病防治以预防为主，早发现、早治疗

北京宣武医院神经疾病高创中心主任贾建平表示，阿尔茨海默病（AD）最常发生在超过65岁以上的人群中，目前，中国约有700万AD患者。记忆力减退、语言障碍、定向障碍等认知功能（C-Cognition）受损和日常生活能力（A-Activities of Daily Living）降低，是阿尔茨海默病的核心症状。此外，我们还应高度关注患者的精神行为（B-Behavior），比如是否有妄想、幻觉、淡漠、焦虑等症状。精神行为症状（BPSD）会导致老年痴呆症患者生活质量下降，难以照顾，加重照料者的负担。

妥善解决精神行为症状是临床医师面临的重要问题。贾建平认为，早发现、早诊断、早治疗对于延缓疾病发病时间，提高患者生活质量有重要意义。而坚持用药治疗能有效地帮助延缓病情的发展，规范的治疗可减轻患者及其照料者的负担。

对AD的干预和防治贾建平提出三点建议：一是降低AD发生率，预防为主治疗为辅。他指出，AD是可以预防的，所有脑血管病的因素都是AD的危险因素，因此干预、避免以及降低危险因素应排在未来AD和其他痴呆防治的第一位置，这样至少可以减少5%或者是10%的患病率。二是延缓它的发展。AD目前来说是一个复杂的、多靶点的疾病，应寻找一些多靶点干预药物，延缓它的发展。第三，AD发生是一个非常漫长的过程，在AD出现症状之前的15到20年，脑内已经产生了AD的病理、生理变化，在外周血中可以测出，目前这个技术趋于成熟，这可以让一大批有阿尔茨海默病发病倾向的人得以防治。

早期识别运动并发症，降低或推迟帕金森病发生

帕金森病是继阿尔茨海默病之后的第二常见的神经退行性疾病，我国的发生率为1.7%。随着帕金森病病情的发展，患者逐渐丧失劳动能力和生活自理能力，易出现合并焦虑和抑郁，它的高致残性可严重影响患者生活和工作，同时给家庭增添看护负担。

药物治疗是目前最为成熟、使用最多的治疗手段，是治疗中的首选方法。在疾病早期，药物治疗疗效显著而持久，这种恢复正常的状态被称为“蜜月期”，一般可维持3～5年。但随着疾病的进展，逐渐出现运动并发症，如症状波动和异动症。

上海瑞金医院神经病学研究所所长陈生弟表示，目前还没有治愈帕金森病的方法，但利用综合治疗手段能改善症状、延缓疾病进展，显著提高患者的工作能力和生活质量。

早发现早治疗是应对运动并发症的关键。陈生弟强调，早期识别运动并发症及时调整治疗方式，可最大化延长帕金森病的药物蜜月期，缓解运动并发症的症状。

另外，陈生弟还表示，临床上有睡眠障碍、便秘以及抑郁、焦虑等等非运动症状会早于帕金森的运动症状出现，因此，早期识别、早期干预，能推迟发病，降低发病，虽然现在还没有一个循证医学的证据证明，在这个阶段就用药物来治疗，但我们现在是可以提倡用康复锻炼，帮助将病情发展推迟。

最后，灵北中国总裁兼总经理戴麓然表示，脑部疾病尤为特殊和复杂，药物研发失败率高，灵北公司联合国内神经和精神领域专家，力争促进抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森病等疾病的正确诊疗，进而提高和增强公众对神经和精神疾病的认知和诊治意识，未来将为脑部疾病患者提供多种崭新的、具有变革性的疗法，让更多中国患者得到更好的脑部疾病治疗方案。（李轶群）