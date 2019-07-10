新技术用红外光线提升关节炎诊断效率

英国伯明翰大学9日发布一项研究说，新开发的技术可利用红外线的特性实现对类风湿关节炎的高效诊断，从而帮助病患更好地接受治疗。

类风湿关节炎是一种常见的慢性炎性关节病，主要累及手足小关节。当前的检测方法需要结合血检、X光或超声波扫描等，诊断过程可能会消耗不少时间，且结果的准确性也比较依赖医生经验。

伯明翰大学研究人员领衔团队开发的系统首先会扫描患者手部，形成一个三维模型，然后让红外光线照射每根手指，并测量有多少光穿透手指，这是因为氧充足的血液和缺氧的血液吸收光的能力有显著差别。通过这样的成像技术，系统能分析出是否存在类风湿关节炎的症状，因为血液缺氧以及血液含量增加都是这类病症的前期征兆。

在实验中，团队针对21名类风湿关节炎病患展开研究，系统准确辨别出了他们出现炎症的关节，与传统方法的检测结果基本相符。相关成果已发表在美国《生物医学光学杂志》上。

领衔这项研究的伯明翰大学教授哈米德·德贾尼说：“这个新开发的系统为医护人员提供了一种低成本以及客观的疾病诊断方式，还可能对疾病程度进行分级。我们希望未来它能帮助医护人员实现对这类疾病的早期诊断，从而为病患提供个性化治疗方案。”