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喝高蛋白饮料能减肥？澳大利亚研究称可能适得其反

李亚茹

2019年07月10日15:37 来源：环球网

近年来，高蛋白饮料越来越受健身爱好者们的欢迎，因为据称这种饮料不仅能为人体补充日常所需的蛋白质，而且还有助于降低身体脂肪含量，从而减轻体重。然而，据法国健康杂志《TOPSANTE》报道，澳大利亚悉尼大学的一项最新研究结果表明，高蛋白饮料可能会促使人体发胖。

高蛋白饮料通常富含支链氨基酸(BCAA)(一种由亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸组成的蛋白质)。悉尼大学研究人员认为，摄入过多的支链氨基酸会使身体容易产生饥饿感，促使食量增加。这是因为支链氨基酸会扰乱促进血清素分泌的色氨酸发挥作用，从而造成人体血清素缺乏，导致食欲混乱。

研究人员通过一项实验证明了这一理论：他们在一些小白鼠的食物中加入支链氨基酸，结果发现这些小白鼠的食欲明显增加，其卡路里摄入量达到正常量的两倍。这种现象显然会引起超重和肥胖。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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