血压偏高不用愁 美国研究发现常吃核桃有助降血压

高血压容易引发心血管疾病，危害人们的身体健康。那么除了吃降压药，日常生活中还有哪些降低血压的小技巧呢？法国健康杂志《medisite》带来的最新研究结果发现，每天坚持吃核桃对控制血压很有帮助。

美国宾夕法尼亚州立大学的一项最新研究表明，每天坚持吃核桃有助于降低血压，从而减少患心血管疾病的风险。该大学营养学教授克里斯 埃瑟顿(Kris Etherton)表示，核桃比那些脂肪酸含量相近的食物的降血压效果更明显。克里斯教授的学生阿莉萨 廷德尔(Alyssa Tindall)解释称，核桃中的α-亚麻酸(ALA)成分对血压有积极影响。而通过进一步试验，可了解血压降低是归因于核桃中的α-亚麻酸还是其他成分。

该大学的研究员邀请了45名30至65岁的肥胖人士参与实验。实验开始前，这些人需要在两周内遵守同样的饮食规则：将来自饱和脂肪的卡路里摄入量限制在12%。实验开始后，这些人被随机指定3种饮食方案：每天吃核桃的饮食;不吃核桃但摄入同样多的α-亚麻酸和多不饱和脂肪酸;用等量油酸代替核桃中的α-亚麻酸。

结果显示，这3种饮食方案均有助于改善心血管健康状况，但坚持吃核桃的那一组效果最佳。这进一步证明了核桃的降血压功效。